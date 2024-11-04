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「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

▲新TOYOTA阿法預計明年1月推出平價入門款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新TOYOTA阿法預計明年1月推出平價入門款！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Alphard阿法不再高不可攀！日本日前流出的入門款，如今當地有最新消息表示，將在明年1月6日開賣，將提供自然進氣、油電等動力，其中最便宜版本有望低於450萬日圓，折合新台幣94萬！

▲新TOYOTA阿法預計明年1月推出平價入門款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA阿法將推出X入門款車型，將有2款動力可選。

新一代TOYOTA阿法問世後，挾著高人氣的銷售，讓全球供不應求，如今日本原廠打算再接再厲，明年將有全新入門款與更豪華的4人座版本問世，已經有初步的動力規格流出。

TOYOTA阿法全新入門款將命名為X車型，將採用2.5升自然進氣，為了壓低售價，將取消LED方向燈、電動調整座椅、座椅改為織布材質、14吋螢幕降為9.8吋等，售價將低於450萬日圓，折合新台幣94萬。

X入門款另還有2.5升油電配置，搭載上述的基本配備外，售價預計落在500萬日圓左右，折合新台幣105萬。

▲新TOYOTA阿法預計明年1月推出平價入門款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲原廠另計畫推出全新頂級的PHEV 4人座車型。

除了2款入門車型流出，還另有更豪華的4人座頂級車型，該車型來自RAV4 PHEV的2.5升插電式油電系統，將為新阿法帶來更省油、節能的表現，同時配備也更豪氣，配有按摩頭等艙座椅、冰箱等基本配置，還會有隱藏式收納辦公座椅、衣架等滿足特種商務需求。

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關鍵字：TOYOTAAlphardMPV豪華座艙頭等艙VellfireLEXUSRX

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