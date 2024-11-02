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「改款新LEXUS ES」實車首度現身！內外翻新　油電動力曝光

▲改款新LEXUS ES無偽裝首度捕獲！車尾銘牌洩漏動力編成。（圖／翻攝自IG@japanese_cars.co）

▲改款新LEXUS ES無偽裝首度捕獲！車尾銘牌洩漏動力編成。（圖／翻攝自IG@japanese_cars.co）

記者徐煜展／綜合報導

看來改款新LEXSU ES果真要如傳聞的11月左右發表，無偽裝實車首度現身被捕獲，外觀改款動向如日前流出的原廠手冊相符，針對車頭、車尾進行不小翻新，另外這輛新車車尾另有ES 300h徽飾，估計會現行款相同採2.5升油電配置！

▲改款新LEXUS ES無偽裝首度捕獲！車尾銘牌洩漏動力編成。（圖／翻攝自IG@japanese_cars.co）

▲新LEXUS ES整型有感，車尾跟上家族設計採貫穿式尾燈與新廠徽。

改款LEXUS ES首度現身證實改款流言！新車在車頭變得更年輕、動感，採用更銳利的LED頭燈設計，搭上搶眼的閃電型燈條，再與新設計的黑色紡錘水箱護罩搭配，新ES一點都無房車常有的老氣感。

車尾設計也頗為一新，新LEXUS ES跟上車壇流行，看齊NX、RX車系，導入一體式貫穿尾燈，左右後方燈組另加L型導光條與品牌Logo呼應，並取消傳統廠徽，改以LEXUS字母來呈現。

▲改款新LEXUS ES無偽裝首度捕獲！車尾銘牌洩漏動力編成。（圖／翻攝自IG@japanese_cars.co）

▲改款新LEXUS ES無偽裝首度捕獲！車尾銘牌洩漏動力編成。（圖／翻攝自IG@japanese_cars.co）

▲動力將採用第5代油電，採15吋大螢幕。

後方顯眼的ES 300h透露動力配置，估計與現行款相同，配置2.5升油電搭配CVT變速箱，不過與舊款相比，新款ES 300h應會導入集團的第5代油電系統，讓性能、油耗表現更優秀，估計另還有2.0升自然進氣規劃。

實車並未公開內裝，以日前流出的原廠手冊觀察，新ES導入更大尺寸的15吋多媒體螢幕，並取消過多的繁瑣的實體按鍵，再搭配全新的12.3吋數位儀錶，讓ES一掃過去老舊的內裝布局，預期還有雙色內裝、全景天窗等加分配備。

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關鍵字：LEXUSESTOYOTACamry房車小改款油電

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