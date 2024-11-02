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TOYOTA英國廠「已生產超過500萬輛新車」！頭尾相連可繞地球半圈

圖文／7Car 小七車觀點

日本汽車大廠 Toyota 近日宣布其位於英國 Derbyshire 的 Burnaston 工廠迎接第 500 萬輛英國生產的新車正式下線，而成為這次歷史的是一輛 Corolla GR Sport Hatchback Hybrid。根據原廠指出，若將所有英國製造的 Toyota 車款相互連結在一起，長度可接近 14,000 英里，幾乎可以繞地球半圈。

▲Toyota 宣布其位於英國 Derbyshire 的 Burnaston 工廠迎接第 500 萬輛英國生產的新車正式下線。

Toyota Manufacturing UK (TMUK) 自 1989 年成立以來，已累計獲得超過 28.2 億英鎊的投資，確保工廠在技術、技能和生產方面始終能保持領先。作為 Toyota 在歐洲的主要製造中心之一，TMUK 不僅是英國汽車產業的關鍵支柱，也是全球混合動力技術的先驅。該工廠是 Toyota 在日本以外首座生產混合動力車型的基地，目前在英國生產的 Toyota 車款均搭載混合動力，展現 Toyota 對低碳排放技術的承諾。

▲在英國工廠達成生產 500 萬新車的是一輛 Corolla GR Sport Hatchback Hybrid。

TMUK 也在 Toyota 的全球環境計畫中走在前端，率先推進永續能源的使用，最大程度減少廢棄物，同時致力於零件和材料的回收再利用。此外，位於North Wales Deeside的 TMUK 引擎工廠也計劃於 2025 年實現 Toyota 全球首座碳中和生產基地，展現對環保的長期承諾。

自 1966 年以來，Corolla 車系已在全球售出超過 5,000 萬輛，堪稱是全球最受歡迎的車款之一。現行 Corolla 已經演進到第 12 代車型，同樣承襲創新與提供消費者吸引力的傳統，使其在市場中佔有重要地位。目前 Corolla 車系除了四門房車之外，在歐洲市場更是以五門掀背車和 Touring Sports 旅行版做為主力，而 Burnaston 工廠也特別生產一款混合動力輕型貨車 Corolla Commercial，專為英國市場所開發。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTA英國工廠生產新車500萬台汽車CorollaGRSport

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