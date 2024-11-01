ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Yamaha「Tmax暢銷運動大羊」新年式登場　升級彎道ABS、車頭更帥

▲影片來源：Yamaha

記者林鼎智／綜合報導

Yamaha（山葉）針對「暢銷運動大羊」Tmax推出2025年式改款，新年式不僅增添新車色、車頭樣貌也有明顯變化，同時引擎也通過Euro 5+排放規範，並在電控系統升級，導入彎道ABS煞車輔助系統，讓Tmax Tech Max配備更豐富。

▲2025 Yamaha Tmax Tech Max 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha Tmax Tech Max 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha推出2025年式Tmax，新年式採單一Tech Max車型販售，並重新設計頭燈樣貌 。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

新年式Tmax採單一Tech Max車型，車頭重新設計，改為雙頭燈造型、並導入更多X設計元素（如：頭燈下方導流孔），車色則有Ceramic Grey灰、Dark Magma紅2種選擇，並具有電動風鏡（110mm調整範圍）、加熱座椅、加熱把手等。

▲2025 Yamaha Tmax Tech Max 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha Tmax Tech Max 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha Tmax Tech Max 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Tmax Tech Max採7吋TFT全彩儀表、內建Garmin導航圖資，新年式也升級導入彎道ABS系統。

儀表方面，新Tmax Tech Max採7吋TFT全彩儀表，並內建Garmin導航圖資，升級彎道ABS系統，其他像是循跡控制系統、D-Mode騎乘模式、定速巡航等也都一應俱全，懸吊制動也維持雙子星卡鉗、前41mm倒叉等，與改款前相同。

動力上，Tmax Tech Max採562c.c.水冷並列雙缸，具有最大馬力47.6匹／7,000rpm、最大扭力5.6公斤米／5,250rpm，通過Euro 5+排放法規，座高則是800mm，平均油耗20.83km／L。

▲2025 Yamaha Tmax Tech Max 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha Tmax Tech Max 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha Tmax Tech Max 。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Tmax Tech Max動力輸出不變、並通過Euro 5+標準，共有2車色可選。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車機車重機YamahaTmaxTech Max新年式車頭改款彎道ABS大羊

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

11月購車優惠／本田全車系推黑化套件、福特送Switch+55吋大螢幕！

11月購車優惠／本田全車系推黑化套件、福特送Switch+55吋大螢幕！

最新文章

11月購車優惠出爐拼銷量2024-11-01

Yamaha Tmax新年式升級登場　2024-11-01

85.5萬起！台灣新TOYOTA Altis官網上架2024-11-01

10月新車銷量出爐TOYOTA神車回歸2024-11-01

Hyundai新氫燃料休旅明年量產2024-11-01

速霸陸WRX STI赤焰馭望版152.8萬2024-11-01

Suzuki「首款電動車」明年登場2024-11-01

「LEXUS LBX休旅」日本推入門款2024-11-01

改款「新特斯拉Model Y」真面目曝光2024-11-01

40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車2024-11-01

熱門文章

85.5萬起！台灣新TOYOTA Altis官網上架2024-11-01

改款「新特斯拉Model Y」真面目曝光2024-11-01

40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車2024-11-01

「LEXUS UX油電休旅」特仕車開賣2024-10-31

10月新車銷量出爐TOYOTA神車回歸2024-11-01

「LEXUS LBX休旅」日本推入門款2024-11-01

Skoda「大棕熊休旅性能版」登場2024-10-31

凱迪拉克高性能跨界電動休旅亮相2024-10-31

Suzuki「首款電動車」明年登場2024-11-01

「新一代TOYOTA Vios」太好賣破3萬輛2024-10-30

相關新聞

獨／行動神主牌！高雄男騎車「熟練扛3米鋁梯」　耍帥下場超慘

獨／行動神主牌！高雄男騎車「熟練扛3米鋁梯」　耍帥下場超慘

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

「Hyundai新氫燃料休旅」明年量產！取代Nexo、續航破650公里

快訊／新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十　

快訊／新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十　

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

152.8萬！台灣速霸陸「WRX STI赤焰馭望版」開賣　只有50台

讀者迴響

熱門文章

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

85.5萬起、油電升級沒漲價！台灣「新TOYOTA Altis」官網上架更省油

改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

「LEXUS UX油電休旅」2款特仕車開賣！內外更好看　折合新台幣112萬

「LEXUS UX油電休旅」2款特仕車開賣！內外更好看　折合新台幣112萬

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

「LEXUS LBX休旅」日本推入門款！配備比台灣更有料　折合新台幣88萬

「LEXUS LBX休旅」日本推入門款！配備比台灣更有料　折合新台幣88萬

Skoda「大棕熊休旅性能版」登場！Kodiaq RS馬力提升20匹外型還更殺

Skoda「大棕熊休旅性能版」登場！Kodiaq RS馬力提升20匹外型還更殺

凱迪拉克「高性能跨界電動休旅」搶先亮相！Lyriq-V馬力超過515匹

凱迪拉克「高性能跨界電動休旅」搶先亮相！Lyriq-V馬力超過515匹

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366