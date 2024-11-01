Yamaha「Tmax暢銷運動大羊」新年式登場　升級彎道ABS、車頭更帥

▲影片來源：Yamaha



記者林鼎智／綜合報導

Yamaha（山葉）針對「暢銷運動大羊」Tmax推出2025年式改款，新年式不僅增添新車色、車頭樣貌也有明顯變化，同時引擎也通過Euro 5+排放規範，並在電控系統升級，導入彎道ABS煞車輔助系統，讓Tmax Tech Max配備更豐富。

▲Yamaha推出2025年式Tmax，新年式採單一Tech Max車型販售，並重新設計頭燈樣貌 。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

新年式Tmax採單一Tech Max車型，車頭重新設計，改為雙頭燈造型、並導入更多X設計元素（如：頭燈下方導流孔），車色則有Ceramic Grey灰、Dark Magma紅2種選擇，並具有電動風鏡（110mm調整範圍）、加熱座椅、加熱把手等。

▲Tmax Tech Max採7吋TFT全彩儀表、內建Garmin導航圖資，新年式也升級導入彎道ABS系統。



儀表方面，新Tmax Tech Max採7吋TFT全彩儀表，並內建Garmin導航圖資，升級彎道ABS系統，其他像是循跡控制系統、D-Mode騎乘模式、定速巡航等也都一應俱全，懸吊制動也維持雙子星卡鉗、前41mm倒叉等，與改款前相同。

動力上，Tmax Tech Max採562c.c.水冷並列雙缸，具有最大馬力47.6匹／7,000rpm、最大扭力5.6公斤米／5,250rpm，通過Euro 5+排放法規，座高則是800mm，平均油耗20.83km／L。

▲Tmax Tech Max動力輸出不變、並通過Euro 5+標準，共有2車色可選。