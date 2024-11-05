TOYOTA新雙門跑車將成真！2.0汽油渦輪先行、電動版雙馬達具500匹

▲TOYOTA FT-Se電動概念跑車將成真，日媒傳將有汽油、電動雙動力，前者最快2026年登場。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA將有新跑車！據日媒透露，TOYOTA將在2027年量產FT-Se電動跑車，同時該車也會有汽油動力，屆時可能皆採4輪驅動配置，其中電動版將可輕鬆超越「牛魔王」Supra。

從先前資料顯示，TOYOTA FT-Se Concept電動概念車車長4,380mm、寬1,895mm、高1,220mm，除了有電動動力外，率先登場的會是汽油動力，後者將搭載TOYOTA最新2.0升4缸渦輪引擎，最大馬力可達400匹，屆時將率先在2026年亮相。

▲汽油動力方面，將搭載TOYOTA最新2.0升4缸渦輪引擎，最大馬力將有400匹，電動版則可在雙馬達4驅下來到500匹之譜。



日媒《BestCar》也提到，FT-Se電動跑車與即將推出的Lexus LF-ZC採相同電池技術，透過棱柱狀結構可減輕重量、提供高續航力，同時重心也比較低。至於電動動力上，入門FT-Se在雙馬達4驅下將有400匹，頂規版本則可來到500匹馬力，將比現行Supra、甚至是正在開發的GRMN Supra還強大，預估售價將落在1,000萬日圓左右，折合新台幣約210萬元。