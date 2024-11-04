ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

經濟部「汰舊油車換電動車收購金」上路！機車2000汽車最高15000

▲▼台北橋,機車瀑布,微解封,車潮,上班尖峰時刻,機車海。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部汰換老舊車輛溫室氣體減量效益收購價金，已上架環境部媒合平台官網。（圖／資料照）

文／中央社

經濟部提供汰換老舊車輛溫室氣體減量效益收購價金，已於1日上架環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台官網。以機車為例，全國不區皆以新台幣2000元收購。

根據資料，自今年11月1日起至115年止，經濟部針對全國，燃油機車換電動機車汰每輛收購價為2000元，預估收購約6.9萬台；汽油小客、貨車汰換為電動小客、貨車每輛1萬2000元，若汰換為油電混合車為6000元；柴油小客、貨車汰換為電動小客、貨車，每輛為1萬5000元，若汰換為油電混合車是7500元。

經濟部就汽油大小客、貨車汰換為電動或油電混合車部分，與環境部所提供的獎勵金相符；機車部分，較環境部所提供的1000元更高1倍。 值得一提的是，在車輛汰舊換新抵換媒合平台公開資訊，已經悄稍將環境部汰換機車的獎勵金部分下架。

根據「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」，原訂獎勵期間至今年12月31日止，環境部燃油機車汰換為電動車每輛獎勵金1000元，明年是否展延，環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，目前都還在研議中。 黃偉鳴解釋，現在媒合平台已經建立，最初要求各單位所提供的收購金不得低於環境部機車獎勵金1000元，而現在縣市政府、科學園區等也提高金額至1500元、經濟部更提高至2000元，代表媒合平台已呈現需求，相信之後的收購金只會更高。

若未來環境部不再展延，是否會影響各單位提出收購金額。黃偉鳴指出，就算沒有環境部的「樓地板」，但媒合平台上價格都是公開，相信有需求的單位不會故意開低價；且單位提出需求後仍要送環境部審查，價格部分也會嚴格把關。 依環境部規範，每部老舊機車汰換為電動機車約有2.3公噸二氧化碳當量減碳效益，不同於減量額度（碳權），主要是提供通過環評審查的大型開發案作為溫室氣體增量抵換來源。

►10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：經濟部汰舊換新電動車收購金機車摩托車汽車貨車油電車柴油汽油價金碳權環境部補助

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

10月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車改款戰力暴增」n7險勝特斯拉

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

最新文章

經濟部汰舊換電動車收購金上路2024-11-04

Lexus RX休旅車新年式台灣開賣2024-11-04

金馬獎得主將獲超帥頂級奢華電輔車2024-11-04

BMW M5、M5 Touring 763萬起預售2024-11-04

Soremto、Altima新IIHS撞測成績2024-11-04

52.6萬！三菱新年式Colt Plus開賣2024-11-04

「本田小狼」Super Cub 50將停產2024-11-04

台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣2024-11-04

台灣現代「7人座Custin」新年式接單2024-11-04

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場2024-11-04

熱門文章

「TOYOTA阿法入門款」明年開賣2024-11-04

台灣現代「7人座Custin」新年式接單2024-11-04

52.6萬！三菱新年式Colt Plus開賣2024-11-04

第7次Gogoro快閃台北橋機車瀑布消音2024-11-02

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場2024-11-04

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架2024-11-04

微型電動二輪車領牌寬限只到11／292024-11-03

台灣「Volvo EX40、EC40休旅」接單！2024-11-04

「本田小狼」Super Cub 50將停產2024-11-04

台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣2024-11-04

相關新聞

中油喊「合理反映油價」　經部：支持！待物價穩定向政院報告

中油喊「合理反映油價」　經部：支持！待物價穩定向政院報告

246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

246萬起！Lexus「RX休旅車新年式」台灣開賣　終於有拖曳功能選配

郭智輝缺席中油新董總交接！遭批重電輕油　經部：手心手背都是肉

郭智輝缺席中油新董總交接！遭批重電輕油　經部：手心手背都是肉

台南市積極爭取中央完成區劃漁業權　提供漁民及蚵民完善災後補助

台南市積極爭取中央完成區劃漁業權　提供漁民及蚵民完善災後補助

「楠梓百慕達」赫見三寶迎面來　網驚：我在那裡也逆向過

「楠梓百慕達」赫見三寶迎面來　網驚：我在那裡也逆向過

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

「TOYOTA阿法入門款百萬有找」明年開賣！還有全新油電將問世

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

132.9萬！台灣現代「7人座MPV Custin」新年式接單　配備升級小漲價

52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

52.6萬、小漲價！中華三菱新年式Colt Plus開賣　外觀黑化配備調整

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場！限量1000台、折新台幣372萬

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場！限量1000台、折新台幣372萬

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架！舊年式246萬出清促銷中

「台灣Volvo S90旗艦」官網下架！舊年式246萬出清促銷中

微型電動二輪車「領牌寬限期只到11／29」！之後沒掛牌最重罰3600

微型電動二輪車「領牌寬限期只到11／29」！之後沒掛牌最重罰3600

191萬起！台灣「Volvo EX40、EC40兩款休旅」接單　雙動力雙車型可選

191萬起！台灣「Volvo EX40、EC40兩款休旅」接單　雙動力雙車型可選

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366