經濟部「汰舊油車換電動車收購金」上路！機車2000汽車最高15000

▲經濟部汰換老舊車輛溫室氣體減量效益收購價金，已上架環境部媒合平台官網。（圖／資料照）

文／中央社

經濟部提供汰換老舊車輛溫室氣體減量效益收購價金，已於1日上架環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台官網。以機車為例，全國不區皆以新台幣2000元收購。

根據資料，自今年11月1日起至115年止，經濟部針對全國，燃油機車換電動機車汰每輛收購價為2000元，預估收購約6.9萬台；汽油小客、貨車汰換為電動小客、貨車每輛1萬2000元，若汰換為油電混合車為6000元；柴油小客、貨車汰換為電動小客、貨車，每輛為1萬5000元，若汰換為油電混合車是7500元。

經濟部就汽油大小客、貨車汰換為電動或油電混合車部分，與環境部所提供的獎勵金相符；機車部分，較環境部所提供的1000元更高1倍。 值得一提的是，在車輛汰舊換新抵換媒合平台公開資訊，已經悄稍將環境部汰換機車的獎勵金部分下架。

根據「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」，原訂獎勵期間至今年12月31日止，環境部燃油機車汰換為電動車每輛獎勵金1000元，明年是否展延，環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，目前都還在研議中。 黃偉鳴解釋，現在媒合平台已經建立，最初要求各單位所提供的收購金不得低於環境部機車獎勵金1000元，而現在縣市政府、科學園區等也提高金額至1500元、經濟部更提高至2000元，代表媒合平台已呈現需求，相信之後的收購金只會更高。

若未來環境部不再展延，是否會影響各單位提出收購金額。黃偉鳴指出，就算沒有環境部的「樓地板」，但媒合平台上價格都是公開，相信有需求的單位不會故意開低價；且單位提出需求後仍要送環境部審查，價格部分也會嚴格把關。 依環境部規範，每部老舊機車汰換為電動機車約有2.3公噸二氧化碳當量減碳效益，不同於減量額度（碳權），主要是提供通過環評審查的大型開發案作為溫室氣體增量抵換來源。