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118.9萬起！台灣「新年式Mazda CX-60」開賣　入門配備更豐富不漲價

▲台灣Mazda新年式CX-60開賣！入門增加多項配備。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣Mazda新年式CX-60開賣！入門增加多項配備。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

與日前流出的經銷端傳聞相符，台灣Mazda於11月5日上架新年式CX-60休旅，新年式主要針對入門動力作配備強化，帶來更豐富、舒適的配備升級，售價118.9萬起！

▲台灣Mazda新年式CX-60開賣！入門增加多項配備。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣Mazda新年式CX-60開賣！入門增加多項配備。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣Mazda新年式CX-60開賣！入門增加多項配備。（圖／翻攝自Mazda）

▲2.5升自然進氣僅有高規小漲2萬，其他2款車型維持原先售價。

新年式Mazda CX-60其擔任入門2.5升自然進氣共有3款車型，僅有高規25S AWD Premium小漲2萬來到141.9萬，另外2款則維持118.9、129.9萬，升級多項配備不漲價。

售價118.9萬25S Elite最入門版本，新年式升級電動尾門、電動調整方向盤、駕駛人臉辨識警示系統；129.9萬Elite Plus則再增加Bose音響；141.9萬25S AWD Premium則有全景天窗等，此波近乎凍漲升級多項配備，讓CX-60誠意十足、戰力有感提升。

▲台灣Mazda新年式CX-60開賣！入門增加多項配備。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣Mazda新年式CX-60開賣！入門增加多項配備。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣Mazda新年式CX-60開賣！入門增加多項配備。（圖／翻攝自Mazda）

▲3.3升精簡車型，下放過去高規有的速限提醒、衛星導航等。

至於頂規的3.3升6缸動力則縮減為168.9萬AWD Exclusive Premium單1車型，過去3.3升高規車型具備的HUD 速限提醒輔助、CONNECT-NAVI 進階衛星導航系統成為3.3升AWD Exclusive Premium標準配備。

CX-60是繼CX-5後成為台灣Mazda相當重視的休旅產品，台灣Mazda表示，自今年交車以來累積逾2,000位車主肯定，亮眼的銷售表現也讓 Mazda CX-60 位列 2024 年進口中型休旅掛牌第 5 名，同步帶動全車系市場熱度，使 Mazda 品牌在中型休旅級距市佔率年成長 32%。

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關鍵字：MazdaCX-60CX-70CX-90CX-9SUV休旅7人座六缸引擎後驅CX-80CX-30

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