237萬起！台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣　配備升級更舒適

▲台灣原廠公告新年式Q5、Q5 Sportback開賣。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Audi於11月4日公告新年式Q5、Q5 Sportback上市，外型、動力維持不變，不過原廠特別針對休旅族群重視舒適感作配備強化，要在強敵環伺的休旅市場，給予喜愛Audi的休旅車主更貼心的配備升級。

▲新年式針對座椅機能強化，帶來更舒適、實用的回饋體感。

針對新年式Audi Q5配備升級，台灣Audi總裁安薩瑞 (Rahil Ansari)表示：「感謝車主及消費者實際用車反饋，產品團隊針對休旅家族Audi Q5 車系持續強化車系配備，希望藉由外觀造型及內裝細節進行配備升級，提供更貼近且豐富的產品選擇，持續帶給顧客和車迷優質的四環駕馭享受。」

▲Q5搭載12.3吋數位座艙，可選配HUD抬頭顯示。

新年式Q5售價237萬起、Q5 Sportback為281萬，Q5 40 TFSI quattro、Q5 40 TFSI quattro Technik與Q5 40 TFSI quattro advanced車型，於室內座艙升級雙前座通風座椅套件(含通風座椅、雙前座加熱功能與4向電動腰靠及雙前座跑車座椅)，後排乘坐方面全面配備高階後座套件，透過可前後滑移10 公分的後座椅墊及3段可調整椅背角度，給予全車乘員優質舒適的乘坐空間；另行李箱容積最大可擴充至1,520公升，滿足家庭多元載運需求。

針對車輛安全，除全車系配備齊全的公路與都會行車安全輔助科技，指定車型亦增列抬頭顯示器為標配，搭配12.3吋Audi 全數位虛擬駕駛座艙plus與360度全視角顯影，讓駕駛行進間更輕鬆、直覺查看周遭道路情況。

▲提供運動感更帥氣的S line車型。

Q5 40 TFSI quattro S line (含)以上車型室內車艙，皆升級搭載S line內裝套件，藉由Frequency Dinamica菱格紋 / 真皮混搭跑車座椅、不鏽鋼踏板、S line 發光門檻踏板、Matte Brushed Aluminum 飾板、黑色頂篷與高亮澤內裝飾板組成更富動感的跑旅車室氛圍。其中Audi Q5 Sportback 45 TFSI quattro S line 車型，更進階升級黑色外觀套件(含黑色保桿及窗框、黑色後視鏡)與21吋Audi Sport 鋁圈，更添視覺氣勢。