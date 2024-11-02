「Mazda CX-5休旅」特仕車試駕！價格、配備更迷人　渦輪駕馭更有樂趣

▲慶祝台灣Mazda原廠10週年！CX-5 25T Retro Sports Edition特仕車高CP值值得一看。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

把日系職人工藝、運動感揉合，令人立即聯想到Mazda設計美學與人馬一體駕馭樂趣，作為台灣Mazda 10週年驚喜，其日前推出的CX-5 25T Retro Sports Edition特仕車把Mazda精髓作完美詮釋，搭載的2.5升渦輪，裡裡外外給人更有誠意新鮮感與熱情。

▲CX-5特仕款搭載許多好料升級配備，更採用更有樂趣的2.5升渦輪。

今年台灣Mazda適逢10週年紀念，其針對主力人氣車款Mazda 3、CX-30、CX-5各推出搶眼的Retro Sports Edition特仕車，CX-5 Retro Sports Edition特仕車開價129.9萬，要在競爭激烈的中型休旅級距，嶄露不凡的日系獨特工藝美學。

▲特仕車以「鋯石棕」車色作為主打，與曜黑烤漆搭配呈現出帥氣的高顏值。

試駕車款採用搶眼的「鋯石棕」車色，在光影折射下閃閃動人，並在水箱護罩、後視鏡等車身多處賦予曜黑烤漆處理，不僅豐富視覺層次感，也提升不少都會

摩登時尚感。

▲LED頭燈炯炯有神，並具備ALH智慧變化模式，為夜間照明帶來更好的安全性。

▲足下一口氣升級19吋黑化鋁圈。

車尾雙出排氣管和尾燈設計細節上不馬虎，配合上車身低趴的流線造型，讓CX-5通吃男女老少市場，其空間也符合一般家庭消費者期待，後方更具有實用的電動尾門。

▲車內採用雙色內裝營造高貴氛圍。

CX-5在內裝呈現稱為同級之最都不為過，在特仕車型上更展現奪目的細膩奢華，座椅和內飾均採用高級皮革和黑色麂皮混搭，甫以亮點車縫線，營造出濃烈精品氛圍，其配備更是誠意十足，納入入門款就有的360度環景、Bose高級音響、HUD抬頭顯示、無線手機充電等，給人愉悅且豐富的五感饗宴。



▲12.3吋螢幕雖不能觸控，但已經具備時下流行的科技，如手機連結、環景攝影應有盡有。

▲中控台下方配有無線手機充電。

▲雙色座椅設計感不俗，舒適度、包覆度令人稱讚。

▲L2輔助駕駛系統操作直覺、靈敏，是長途駕駛的好夥伴。

▲採2.5升渦輪，動力充沛、操控更有樂趣。

CX-5 25T Retro Sports Edition採2.5升Skyactiv-G渦輪增壓引擎，搭配6速手自排變速箱，能繳出同級出眾的230匹馬力、42.8公斤米扭力，渦輪動力加速相當順暢，即便在中低速行駛時也能感受到充足動力輸出。踩下油門瞬間，渦輪的助力迅速介入，為駕駛者帶來激情加速感。尤其在高速路段時，能為駕駛者帶來穩定且強勁的動力輸出。

保有CX-5一貫舒適性與運動性能，於彎道中車身穩定，轉向精準、犀利，配合Mazda特有的GVC導引技術，讓車身重心穩定、減少側傾，讓駕駛者與車輛達成良好默契、增加信心，市區、高速、山路等，CX-5 25T Retro Sports Edition都給人滿意的行路質感。