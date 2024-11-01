改款「新特斯拉Model Y休旅」真面目曝光了！性能版無偽裝被捕獲

▲美國捕獲到新Model Y測試車，而且還是無偽裝型態。（圖／翻攝自《vehiclesuggest.com》）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉改款新Model Y離正式發表不遠！近日終於在美國南卡羅萊納州以無偽裝型態現身，且後方車尾還有明顯的Plaid性能家族徽飾，隨著無偽裝實車曝光，終於能一睹新Model Y廬山真面目！

特斯拉日前流出新Model Y開發Juniper代號，加上大陸、北美等其他市場都有測試車蹤跡，預計明年1～2季左右正式發表，從最新的測試車車尾來看，兩側的C型尾燈新Model 3煥新版如出一轍，不過中間尾門加入燈條，來與兩側尾燈連結，形成目前市場上歡迎的貫穿式尾燈。

▲後方藏有顯眼的Plaid性能家族徽飾。

僅僅一張車尾照已經透露不少資訊，後方還有顯眼的Plaid性能家族徽飾，尚未有更詳細的動力配置，目前海外有消息傳出，Model Y的長續航版，預期針對電池系統升級優化，將採用最新95kWh電池使續航力來到800公里左右，比起現行的75kWh電池688公里大幅提升。

▲新Model Y有望推出7人座版本。

至於內裝配置上，新Model Y預期與Model 3一致，導入新的多媒體螢幕、方向盤等，並新增後座影音螢幕，除此之外，新Model Y有望因應大陸市場，推出長軸的7人座版本。