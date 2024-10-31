ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

凱迪拉克「高性能跨界電動休旅」搶先亮相！Lyriq-V馬力超過515匹

圖文／7Car 小七車觀點

美國汽車品牌 Cadillac 旗下 V-Series 高性能車系問世屆滿 20 週年，原廠日前亮相 2026 年式 Lyriq-V 純電性能跨界休旅，同時也是 V-Series 第一款純電車型，將於 2025 年春季正式發表，並將根據不同市場推出左駕以及右駕版本。

馬力將超過 515 匹，預計明年初正式發表　2026 年式 Cadillac Lyriq-V 搶先亮相

馬力將超過 515 匹，預計明年初正式發表　2026 年式 Cadillac Lyriq-V 搶先亮相

Cadillac Lyriq-V 外觀上大致與現行市售車型相同，但在側裙以及尾門上貼有專屬 V-Series 銘牌，同時還擁有全新設計的多輻式雙色輪框以及 Brembo 煞車卡鉗。此外，在方向盤左側多出了一個 V 按鍵，推測將可提供更強大的性能並提升操駕體驗。

Cadillac Lyriq 採用 GM 全新模組化 Ultium 電動車平台打造，目前 2025 年式後輪驅動車型可輸出 365hp 最大馬力及 440Nm 峰值扭力，四輪驅動車型則有 515hp最大馬力及 610Nm 峰值扭力，相信 Lyriq-V 的性能將會遠超過上述兩者。

馬力將超過 515 匹，預計明年初正式發表　2026 年式 Cadillac Lyriq-V 搶先亮相

馬力將超過 515 匹，預計明年初正式發表　2026 年式 Cadillac Lyriq-V 搶先亮相

馬力將超過 515 匹，預計明年初正式發表　2026 年式 Cadillac Lyriq-V 搶先亮相

馬力將超過 515 匹，預計明年初正式發表　2026 年式 Cadillac Lyriq-V 搶先亮相

Cadillac V-Series 的歷史可追溯至 2004 年，當年 3 月 Cadillac 選在美國 Sebring International Raceway 賽道舉辦的 SCCA Pro Racing World Challenge GT 賽事中發表 V-Series 子品牌，並在賽事中以 CTS-V.R 賽車獲得勝利。

V-Series 車系的第一款作品為 2004 年發表的第一代 CTS-V，而選用 V 字母作為高性能家族名稱是因早期的 Cadillac 廠徽會下方搭配 V 形點綴，後續也推出過 XLR-V 敞蓬車、STS-V 房車、CTS-V 旅行車、ATS-V 房車、CT4-V 房車、CT5-V 房車及 CT6-V 房車。先前更新增了 Escalade-V 高性能休旅作品，使家族陣容更為壯大。

馬力將超過 515 匹，預計明年初正式發表　2026 年式 Cadillac Lyriq-V 搶先亮相

Cadillac 自 1902 成立後就以精細的機械設計聞名美國，20 至 30 年代也推出 V8 及 V12 引擎以提供更強大的性能，而後來更出現傳奇般的 V16 車型，使其成為車壇中舉足輕重的高級車廠，不過 80 年末期則因產品力逐漸下降而失去當年光彩。臺灣市場方面，裕隆汽車於 2005 年 7 月與通用汽車合資成立「裕隆通用汽車股份有限公司」，經營 Buick、Cadillac 品牌之銷售，並於 2012 年結束代理，但國內仍有一群死忠的美式車迷，仍有貿易商鎖定商機引進。

馬力將超過 515 匹，預計明年初正式發表　2026 年式 Cadillac Lyriq-V 搶先亮相

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克Lyriq-V電動車跨界休旅汽車新車CrossoverSUVCUV

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／納智捷「n7長程版」現場開箱！質感大提升可跑711KM

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

鴻海科技日／電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

降12萬！TOYOTA「電動休旅車bZ4X」限時限量155萬　再送多項好禮

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

多家車廠推風災專案「泡水車免費拖吊＋維修折扣」陪車主渡難關

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

如中央山脈的存在！機車界神車護台　最低43800

最新文章

凱迪拉克高性能跨界電動休旅亮相2024-10-31

Skoda「大棕熊休旅性能版」登場2024-10-31

商務部反制歐盟對大陸電動車加稅2024-10-31

KIA帥氣皮卡車Tasman正式亮相2024-10-31

愛車泡水4種水位高度決定如何處置2024-10-31

強颱康芮來襲愛車泡水全險不賠2024-10-31

TOYOTA「銷售21年旅行車」復活有望2024-10-31

HUBLOT棒球縫線錶帶迎12強2024-10-31

「LEXUS UX油電休旅」特仕車開賣2024-10-31

Honda打造「史上最銀版Civic」2024-10-30

熱門文章

凱迪拉克高性能跨界電動休旅亮相2024-10-31

Skoda「大棕熊休旅性能版」登場2024-10-31

「LEXUS UX油電休旅」特仕車開賣2024-10-31

商務部反制歐盟對大陸電動車加稅2024-10-31

「台灣TOYOTA Altis」動力升級更省油2024-10-30

中華汽車麵包車大改款真實樣貌曝2024-10-30

「新一代TOYOTA Vios」太好賣破3萬輛2024-10-30

「三菱迷你得利卡」推2款特仕新車2024-10-30

「大改款Mazda CX-5」現身測試2024-10-29

TOYOTA「銷售21年旅行車」復活有望2024-10-31

相關新聞

Skoda「大棕熊休旅性能版」登場！Kodiaq RS馬力提升20匹外型還更殺

Skoda「大棕熊休旅性能版」登場！Kodiaq RS馬力提升20匹外型還更殺

反制歐盟對大陸電動車加稅　商務部告知車商：暫停在歐大額投資

反制歐盟對大陸電動車加稅　商務部告知車商：暫停在歐大額投資

KIA「帥氣實用皮卡車Tasman」正式亮相！韓系新作力抗美日老牌對手

KIA「帥氣實用皮卡車Tasman」正式亮相！韓系新作力抗美日老牌對手

愛車泡水「4種水位高度」決定如何處置　電動車能否涉水馬斯克給解答

愛車泡水「4種水位高度」決定如何處置　電動車能否涉水馬斯克給解答

TOYOTA「銷售21年經典旅行車」復活有望！將與Corolla共享1.5升動力

TOYOTA「銷售21年經典旅行車」復活有望！將與Corolla共享1.5升動力

讀者迴響

熱門文章

凱迪拉克「高性能跨界電動休旅」搶先亮相！Lyriq-V馬力超過515匹

凱迪拉克「高性能跨界電動休旅」搶先亮相！Lyriq-V馬力超過515匹

Skoda「大棕熊休旅性能版」登場！Kodiaq RS馬力提升20匹外型還更殺

Skoda「大棕熊休旅性能版」登場！Kodiaq RS馬力提升20匹外型還更殺

「LEXUS UX油電休旅」2款特仕車開賣！內外更好看　折合新台幣112萬

「LEXUS UX油電休旅」2款特仕車開賣！內外更好看　折合新台幣112萬

反制歐盟對大陸電動車加稅　商務部告知車商：暫停在歐大額投資

反制歐盟對大陸電動車加稅　商務部告知車商：暫停在歐大額投資

「台灣TOYOTA Altis」動力升級更省油！不漲價平均油耗破25km／L

「台灣TOYOTA Altis」動力升級更省油！不漲價平均油耗破25km／L

中華汽車「麵包車大改款」真實樣貌曝！全新車頭造型導入駕駛輔助

中華汽車「麵包車大改款」真實樣貌曝！全新車頭造型導入駕駛輔助

「新一代TOYOTA Vios」太好賣破3萬輛！狠超對手HONDA、Nissan

「新一代TOYOTA Vios」太好賣破3萬輛！狠超對手HONDA、Nissan

「三菱迷你得利卡」推2款特仕新車！黑白新套件折合新台幣2.4萬

「三菱迷你得利卡」推2款特仕新車！黑白新套件折合新台幣2.4萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366