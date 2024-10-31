凱迪拉克「高性能跨界電動休旅」搶先亮相！Lyriq-V馬力超過515匹

圖文／7Car 小七車觀點

美國汽車品牌 Cadillac 旗下 V-Series 高性能車系問世屆滿 20 週年，原廠日前亮相 2026 年式 Lyriq-V 純電性能跨界休旅，同時也是 V-Series 第一款純電車型，將於 2025 年春季正式發表，並將根據不同市場推出左駕以及右駕版本。

Cadillac Lyriq-V 外觀上大致與現行市售車型相同，但在側裙以及尾門上貼有專屬 V-Series 銘牌，同時還擁有全新設計的多輻式雙色輪框以及 Brembo 煞車卡鉗。此外，在方向盤左側多出了一個 V 按鍵，推測將可提供更強大的性能並提升操駕體驗。

Cadillac Lyriq 採用 GM 全新模組化 Ultium 電動車平台打造，目前 2025 年式後輪驅動車型可輸出 365hp 最大馬力及 440Nm 峰值扭力，四輪驅動車型則有 515hp最大馬力及 610Nm 峰值扭力，相信 Lyriq-V 的性能將會遠超過上述兩者。

Cadillac V-Series 的歷史可追溯至 2004 年，當年 3 月 Cadillac 選在美國 Sebring International Raceway 賽道舉辦的 SCCA Pro Racing World Challenge GT 賽事中發表 V-Series 子品牌，並在賽事中以 CTS-V.R 賽車獲得勝利。

V-Series 車系的第一款作品為 2004 年發表的第一代 CTS-V，而選用 V 字母作為高性能家族名稱是因早期的 Cadillac 廠徽會下方搭配 V 形點綴，後續也推出過 XLR-V 敞蓬車、STS-V 房車、CTS-V 旅行車、ATS-V 房車、CT4-V 房車、CT5-V 房車及 CT6-V 房車。先前更新增了 Escalade-V 高性能休旅作品，使家族陣容更為壯大。

Cadillac 自 1902 成立後就以精細的機械設計聞名美國，20 至 30 年代也推出 V8 及 V12 引擎以提供更強大的性能，而後來更出現傳奇般的 V16 車型，使其成為車壇中舉足輕重的高級車廠，不過 80 年末期則因產品力逐漸下降而失去當年光彩。臺灣市場方面，裕隆汽車於 2005 年 7 月與通用汽車合資成立「裕隆通用汽車股份有限公司」，經營 Buick、Cadillac 品牌之銷售，並於 2012 年結束代理，但國內仍有一群死忠的美式車迷，仍有貿易商鎖定商機引進。