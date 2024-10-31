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KIA「帥氣實用皮卡車Tasman」正式亮相！韓系新作力抗美日老牌對手

圖文／7Car 小七車觀點

韓國汽車大廠 Kia 首款皮卡 Tasman 如期正式公開亮相，這款全新中型皮卡預計將在韓國、澳洲、中東和非洲等市場進行販售，主要對手鎖定了 Ford Ranger、Toyota Hilux 等指標性的老牌對手。

▲Kia Tasman 經過多次預告終於正式亮相。

全新 Kia Tasman 初期將提供單廂和雙廂的車身型式，而前者可以依據業主需求進行客製化打造。在外觀部分，Tasman 不具備家族化的設計語彙，而是擁有獨樹一幟的設計，其水箱護罩座落在前保桿上方，令人聯想到早期的長車頭貨車，兩側的直立式 LED 頭燈組位於前葉子板前方，而原廠設計的保險桿類似售後改裝的鐵保桿造型，下方還有直接裸露的掛鉤，整體風格相當簡單粗暴。

▲Kia Tasman 提供單廂底盤車型，可以依照業主客製化後方貨斗樣式。

車側部分，最顯眼的莫過於突出的方形輪拱造型，周圍選用防刮材質點綴，搭配六孔式設計的 17 吋輪圈，以及 BF Goodrich All-Terrain T/A 輪胎。接著到車尾，整體設計較為傳統，不過尾門中央有斗大 KIA 字樣並整合 TASMAN 的徽飾。

進入車內，整體鋪陳與外觀呈現顯著的反差，相當強調質感氛圍。其中控台以三具螢幕所組成，包含一個 12.3 吋數位儀表板，中間嵌入一組 5 吋顯示螢幕，還有位於中央的 12.3 吋多媒體觸控螢幕。而雖然車輛大多數的功能介面均整合在螢幕介面當中，但原廠仍保留多數的傳統按鍵，以提升實際操作的使用便利性。中央鞍座部分整合四組 USB-C 插孔以及兩組無線充電板、杯架，下方還有電子差速鎖定和低檔模式開關，特別的是中間還有一塊銘牌，上方標有 Tasman 的尺寸：其車長為 5.4m、、寬 1.9m、高 1.9m，可以讓駕駛人迅速了解車身尺碼，遇到有車高限制的停車場便可立刻判斷。

Kia 聲稱 Tasman 擁有同級領先的頭部空間、肩部空間和第二排腿部空間，後排座椅能夠傾斜 22 至 30 度。抬起後座，提供兩組隱藏的儲物格，可存放不常使用或者貴重物品。另外原廠也將提供 13 種專屬配件，包括覆蓋式造型輪圈和側踏板。在車尾方面則有含照明功能的蝶形門頂蓬、滑動後座蓋或防滾架，也有專屬的折疊式車頂帳篷。

動力表現上，Tasman 依據市場需求不同配有 2.5 升汽油引擎以及 2.2 柴油引擎，前者可發揮出 277hp 與 421Nm 扭力、可在 8.5 秒內完成 0-100km/h 加速。後者最大輸出則為 207hp、441Nm，需耗時 10.4 秒才能完成 0-100km/h 加速。兩者均配備 21.1 加侖的油箱，最大拖曳能力為 3,500kg。有效載重從 1,017kg 到 1,195kg 不等，貨床體積為 1,173 公升。

底盤部分採用梯形架構，搭配前雙 A 臂、後鋼板彈簧固定軸的設定，提供 17 吋和 18 吋輪圈的全地形輪胎，以及多種駕駛模式，可應付各種路面，包含沙漠、泥地、雪地和岩石等駕駛模式。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞Tasman皮卡車汽車新車貨車

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