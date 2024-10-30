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Honda打造「史上最銀版Civic」　64%真銀塗裝、慶祝油電問世25周年

▲Silveriest Silver Civic e:HEV。（圖／翻攝自Honda）

▲為了慶祝油電車問世25周年，Honda打造Silveriest Silver Civic e:HEV，堪稱是最銀色的塗裝。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）首款油電車為1999年的Insight，為了慶祝Hybrid油電車問世25周年，原廠也特別打造One-off限定版「Silveriest Silver Civic e:HEV」，其中的銀色車漆有64%為真正的銀片，使這款車成為「最銀版Civic」。

如果說VantaBlack是最黑的車色，那這輛使用銀片的Civic也是最銀的銀色。該車由英國藝術家Stuart Semple打造，在銀色漆料中使用64%銀片。

▲Silveriest Silver Civic e:HEV。（圖／翻攝自Honda）

▲Silveriest Silver Civic e:HEV。（圖／翻攝自Honda）

▲該塗裝中使用64%真銀銀片，並且未噴塗金油層，這也是Honda首次使用在車上。

不僅如此，在上漆後還需噴塗多層保護漆，確保車漆在沒有金油層的情況下呈現光亮、富有彈性，才不會導致漆面剝落，這也是Honda首次應用在車上。

值得一提的是，Honda最早在1999年11月推出Insight油電車，並在12月導入美國，成為美國首款油電車、比TOYOTA Prius還早7個月。Insight Hybrid當時以1.0升自然進氣引擎、13匹電動馬達、6.5Ah鎳氫電池組成，也為後來的CR-Z奠定基礎。

▲Silveriest Silver Civic e:HEV。（圖／翻攝自Honda）

▲Silveriest Silver Civic e:HEV。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Insight也是北美市場首款油電車，當時以1.0升自然進氣引擎、13匹電動馬達、6.5Ah鎳氫電池組成。

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