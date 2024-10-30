Hyundai「新北五股商用車展示中心」開幕！強化服務能量頭家更安心

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 Hyundai 品牌在台銷售表現逐年攀升，並於 2024 年躍升國內非豪華品牌第三大，在豐富化產品陣容同時，也不斷地開設新據點以壯碩商用車市場。Hyundai 今日(10/30) 宣布位在新北市五股區新五路三段 97-1 號的全新商用車五股展示中心即日起正式開幕，其位在便捷的五股交通樞紐，鄰近台 64 線、65 線快速道路，擁有交通及保修服務量能等優勢，方便新北地區的車主到訪。其不僅標誌著 Hyundai 在商用車市場的進一步拓展，也代表著原廠服務將可更迅速地帶給新北地區的車主。

全新 Hyundai 五股商用車展示中心是依據 Hyundai 原廠經銷商標準（GDSI）所規劃設立，不僅強化品牌形象，更突顯展示空間的寬敞舒適。此外，更為品牌商用車型 Staria、Porter 小霸王以及 QT500 大霸王的專售展示中心，展間內部設有挑高展示空間，讓車主可於不受壓迫的環境中放鬆賞車。並透過完善的展示佈局，希望將可吸引更多新北市中小企業及商務人士入主，為其提供更佳的車款選擇。

此外，Hyundai 新北五股商用車展示中心亦提供多樣化的保修服務，包括附設提供商旅車、商用車專屬頂高機、鈑噴服務及接送支援等全面保修服務，實現「一站式」服務的理念，為車主們提供便捷且高效的後勤支援網絡。此外更導入 We Care 服務，為回廠維修的車主準備精緻餐點和飲品，使每位車主在等待保養時也能享受輕鬆愉悅的售後服務。

Hyundai 新北五股商用車展示中心自即日起正式開幕，營業時間為每週一至週日的早上 8:30 至晚上 21:00。相信該展示間的正式開幕，不僅將提供車主從展車、試乘到維修保養的一站式服務，更將為新北地區車主帶來更完備的服務品質。若對此有興趣之讀者，可於上述營業時間蒞臨賞車亦或與 Hyundai 官方網站洽詢最新資訊。