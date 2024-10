限量30台！英國手工跑車廠推最終特仕版　新旗艦產品預告2025登場

圖文/7Car 小七車觀點

英倫手工汽車品牌 Morgan 旗下 Plus Six 自 2019 年取代 Plus 8 車系,產品壽命已經迎來末期,而原廠日前宣佈推出 Pinnacle 特仕車型,象徵著車系生產的結束,預計將於 2025 年初正式停產,建議售價為 96,995 英鎊起,全球限量發售 30 台。此外,Morgan 更同步表示將於明年推出全新旗艦產品。

每輛 Morgan Plus Six Pinnacle 都將提供三種內裝配色,分別為 Fawn (淺駝棕褐色)、Explore (藍色) 和 Riviera (深棕色),座椅具獨特縫線圖案,同時配上柚木飾板;在椅面以及中控台上可見專屬 Pinnacle 標誌,其靈感源自日本鑲嵌工藝。多輻式車輪和儀表板採用緞面暖銀色妝點。外觀烤漆則可根據每位車主喜好來做挑選。其他特殊細節包括天然羊皮地毯、利曼風格翻轉式油箱蓋等。

動力方面,Morgan Plus Six 搭載 BMW 所提供之代號為 B58B30 的直列六缸渦輪增壓汽油引擎,可輸出 335 bhp 最大馬力及 500 Nm 峰值扭力,配上 8 速 ZF 自排變速箱,從靜止加速至 100km/h 可於 4.2 達成,極速上看 267 km/h。

Morgan 品牌自創廠迄今均堅持英國手工製造,在市面上注定是少數的車款,但高識別度的設計仍可足以吸引喜愛獨到品味的消費者目光,在國內亦有消費者支持,藉由總代理三一國際引入後,路上偶能也能巧遇到獨樹一格的英輪車款。