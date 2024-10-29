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限量30台！英國手工跑車廠推最終特仕版　新旗艦產品預告2025登場

圖文／7Car 小七車觀點

英倫手工汽車品牌 Morgan 旗下 Plus Six 自 2019 年取代 Plus 8 車系，產品壽命已經迎來末期，而原廠日前宣佈推出 Pinnacle 特仕車型，象徵著車系生產的結束，預計將於 2025 年初正式停產，建議售價為 96,995 英鎊起，全球限量發售 30 台。此外，Morgan 更同步表示將於明年推出全新旗艦產品。

象徵車系結束量產！2025 年推出全新旗艦　Morgan Plus Six Pinnacle 限量 30 台登場

每輛 Morgan Plus Six Pinnacle 都將提供三種內裝配色，分別為 Fawn (淺駝棕褐色)、Explore (藍色) 和 Riviera (深棕色)，座椅具獨特縫線圖案，同時配上柚木飾板；在椅面以及中控台上可見專屬 Pinnacle 標誌，其靈感源自日本鑲嵌工藝。多輻式車輪和儀表板採用緞面暖銀色妝點。外觀烤漆則可根據每位車主喜好來做挑選。其他特殊細節包括天然羊皮地毯、利曼風格翻轉式油箱蓋等。

象徵車系結束量產！2025 年推出全新旗艦　Morgan Plus Six Pinnacle 限量 30 台登場

象徵車系結束量產！2025 年推出全新旗艦　Morgan Plus Six Pinnacle 限量 30 台登場

象徵車系結束量產！2025 年推出全新旗艦　Morgan Plus Six Pinnacle 限量 30 台登場

動力方面，Morgan Plus Six 搭載 BMW 所提供之代號為 B58B30 的直列六缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 335 bhp 最大馬力及 500 Nm 峰值扭力，配上 8 速 ZF 自排變速箱，從靜止加速至 100km/h 可於 4.2 達成，極速上看 267 km/h。

象徵車系結束量產！2025 年推出全新旗艦　Morgan Plus Six Pinnacle 限量 30 台登場

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象徵車系結束量產！2025 年推出全新旗艦　Morgan Plus Six Pinnacle 限量 30 台登場

象徵車系結束量產！2025 年推出全新旗艦　Morgan Plus Six Pinnacle 限量 30 台登場

Morgan 品牌自創廠迄今均堅持英國手工製造，在市面上注定是少數的車款，但高識別度的設計仍可足以吸引喜愛獨到品味的消費者目光，在國內亦有消費者支持，藉由總代理三一國際引入後，路上偶能也能巧遇到獨樹一格的英輪車款。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Morgan摩根PlusSixPinnacle跑車英國手工汽車新車限量

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