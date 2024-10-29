保時捷「小改款911 Turbo」明年上市！搭T-Hybrid油電將突破600匹

▲保時捷確認明年將推出小改款911 Turbo車型，將與GTS同樣採T-Hybrid油電系統，圖為現行款911 Turbo S 。（圖／翻攝自Porsche）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）近日確認，將在明年推出小改款911 Turbo Hybrid（992.2世代）！新911 Turbo將採油電動力，與甫推出911 GTS（報導請點此）一樣為T-Hybrid油電系統，而非外界猜測的PHEV插電式油電。

保時捷副總裁兼財務長 Lutz Meschke證實，新一代911 Turbo將在明年下旬開始生產。其中德國Varta就是為GTS提供1.9kWh電池的公司，保時捷在今年8月便投資6,000萬歐元（折合新台幣約20.8億），幫助Varta擺脫財務困境。

▲911 GTS在結合電動馬達、1.9kWh電池下綜效馬力來到綜效540匹，已相當逼近現行款911 Turbo的580匹，圖為新911 GTS動力總成。



而隨著911 GTS在3.6升水平對臥6缸渦輪引擎、1.9kWh電池與8速雙離合整合的54匹電動馬達加持下，使最大馬力來到540匹／62.2公斤米扭力，更加逼近現行911 Turbo的地位；尤其現行款911 Turbo為580匹、Turbo S達650匹，在市場區隔下，預料此次小改款911 Turbo就會突破600匹大關。

另外，911 Carrera S也預計在明年上旬投入生產，在升級渦輪增壓器後馬力也會小幅提升，從現行款385匹來到394匹，並且首度提供手排車型。

▲先前外媒也曾捕獲小改款911 Turbo在紐柏林賽道測試。（圖／翻攝自Carscoops）