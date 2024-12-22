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Lexus「美型LC跑車」日規再推小改款！更鋒利＆更優雅是重點

圖文／7Car 小七車觀點

Lexus 宣布推出已滿 7 年的 LC 車系 LC500h／LC500／LC500 Convertible 所有車型進行部分改款，預計於 2025 年 1 月 6 日在日本 Lexus 專賣店販售。

▲Lexus LC 車系再度迎接改款。

Lexus LC 車系自 2017 年推出以來，期間經歷多次的小幅度改款，不斷提升基礎性能，注重駕駛人、車輛與路面的對話，實現更優異的駕駛性能，替 Lexus 所有系列產品的乘坐品質樹立方向。這次 Lexus 原廠宣布將繼續深化 LC 車系性能，提供忠實於駕駛人的線性反應。

此次改款在 Toyota 下山技術研發中心以 Always On 理念進行，進一步追求 LC「更鋒利、更優雅」的開發理念。具體來說，LC500 的車頭和車尾部分均升級搭載底盤專用拉桿支架，提升更高的車身扭轉剛度，實現更出色的操控穩定性，也展現高水準的車輛反應能力，讓車輛能夠更順從地反應駕駛的轉向指令。

內裝方面，LC500h/LC500 中控台乘客側的飾板採用 Alcantara 材質鋪陳，進一步提升乘客舒適度。進一步凸顯駕駛座延伸至乘客座椅的設計美學，為車內空間增添更高品質的氛圍。

動力配置方面，LC 500 採用 2UR-GSE 5.0 升 V8 汽油引擎，於 7,100rpm 時可輸出 464ps，於 4,800rpm 時可輸出 54kg-m 峰值扭力，搭配 DirectShift 10 速自排變速箱與後輪驅動，從靜止加速至 100km/h 可在 4.9 秒達成，最高極速可達 270km/h。LC 500h 則是搭載 8GR-FXS 3.5 升 V6 汽油引擎，整合 Lexus Hybrid Synergy Drive 行星式無段變速箱，透過額外的四速自排，綜效輸出功率達 354ps 馬力。

Lexus LC 車系在國內市場編成相當完整，售價分為 LC 500 (新臺幣 620萬元起)、LC 500h (新臺幣 650 萬元起)、LC 500 Convertible (新臺幣 648 萬元起)。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：LexusLC500h500Convertible汽車新車跑車敞篷油電小改款

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