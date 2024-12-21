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福斯確認「裁員逾35000人」！減產73.4萬輛、Golf改由墨西哥製

▲福斯裁員逾35000人 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯與工會達成協議，確定在2030年前將裁員逾35,000人。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

德國福斯（Volkswagen）宣布減產、且經歷員工罷工等抗爭後，近日也與工會達成協議，確定將在德國裁員超過35,000名員工，並且將自2027年將Golf產線轉移至墨西哥工廠。

據了解，福斯將在德國減產734,000輛，並到2030年時裁員35,000人，此舉將使福斯每年減少1.5億歐元勞動成本（折合新台幣約51.05億），以度過銷售慘淡危機。福斯總裁Oliver Blume，這項措施對福斯、福斯商用車及零件供應商的未來相當重要，減省的開支將有助於為2030年前的產品投資提供基礎。

▲福斯裁員逾35000人 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲未來狼堡工廠將負責ID.3電動車生產，而原本Golf、Golf Variant旅行車則將在2027年改由墨西哥工廠生產。

除了裁員、減產外，福斯也針對產線進行調度，未來Wolfsburg狼堡工廠將負責生產ID.3、Cupra Born，而Golf掀背、Golf Variant旅行車將自2027年轉移到墨西哥工廠，而Golf電動車、以及後續SSP平台電動車則會維持德國生產。

至於Emden工廠將繼續負責ID.4、ID.7電動車，而Osnabruck工廠則會在2027年中將T-Roc Cabrio敞篷車停產，後續將有其他產品替代；Zwickau工廠負責Audi Q4 e-tron／Sportback車款，至於素有「透明工廠」之稱的Dresden工廠則會在明年底停止生產，該工廠目前負責ID.3，後續也有新的計劃。

福斯商旅方面，包括ID.Buzz、Multivan則會繼續在Hanover工廠生產，其他福斯集團的零件工廠也會繼續維持營運，不過在工時方面將會有所調整。

▲福斯裁員逾35000人 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲T-Roc Cabrio敞篷車預計在2027年中停產。

▲福斯裁員逾35000人 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲素有「透明工廠」之稱的Dresden工廠則會在明年底停止生產，該工廠目前負責ID.3，後續也有新的計劃。

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