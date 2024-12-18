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「三菱全新小休旅」台灣測試準備國產！鎖定TOYOTA神車Yaris Cross

▲三菱全新Xforce再度現身台灣道路測試，為明年國產上市作暖身。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱全新Xforce再度現身台灣道路測試，為明年國產上市作暖身。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

許久未有大動作的台灣三菱，明年可是有值得期待的重量級新車，近來又被目擊到Xforce全新小休旅上路測試，已經很明顯在暗示為明年國產上市作暖身，未來直接鎖定市場競爭激烈小休旅市場，TOYOTA Yaris Cross、Nissan Kicks都是它的射程範圍！

▲三菱國產全新Xforce預計今年登台搶攻小休旅市場。（圖／翻攝自三菱）

▲菲律賓已在今年推出左駕版，台灣預計明年跟上。

這輛東南亞人氣超夯的三菱Xforce全新小休旅，今年7月已在菲律賓上市推出左駕版，如今台灣預計明年就能一睹Xforce魅力、高人氣，Xforce為市場競爭激烈的小休旅級距，尺碼4,390 x 1,810 x 1,660 mm，軸距則為 2,650 mm，與TOYOTA Yaris Cross、Nissan Kicks、MG ZS相當，市場可是有不少強敵等著與它過招。

▲三菱全新Xforce再度現身台灣道路測試，為明年國產上市作暖身。（圖／翻攝自三菱）

▲台灣首波預估採1.5升自然進氣。

菲律賓當地售價折合新台幣約75萬，未來台灣國產上市，初估價格帶應落在70～80萬左右，台灣動力應會與東南亞規格相同，採用1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，具備103匹馬力、14.3公斤米扭力。

新車採用8吋儀錶結合12.3吋多媒體螢幕，給人誠意滿滿的數位科技感，平底的運動方向盤也活潑不少視覺年輕感受，並配有與Yamaha合作的高級音響系統，配備呈現一點都不陽春。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車ASXXforce

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