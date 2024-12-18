「Nissan破產危機」將與HONDA合併！加上三菱成三方日系新聯盟

▲Nissan面臨破產倒閉危機，日本傳出HONDA、Nissan開始談判合併計劃。（圖／翻攝自HONDA、Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

今年12月初Nissan爆出破產危機，內部裁員9000人，也讓股價創新低，甚至財務長馬修（Stephen Ma）離職跳船在全球引起軒起大波，不過據日本《日經新聞》最新消息指出，HONDA已經計劃伸出援手，與Nissan正在洽談合併計劃！

▲HONDA傳最快下個月入股Nissan。

Nissan面臨重大財務危機，總裁內田誠進行縮減成本支出，包括裁員9,000名員工、包括總裁在內高階主管自願降薪50%，同時美國產量也減產17%等。據統計，除了墨西哥之外，Nissan各市場銷量都衰退，有內部消息人士透露，Nissan僅剩12-14個月得以存活，後續將面臨破產。

而日本最新報導指出，HONDA已經與Nissan談判合併計劃，將在新成立公司下運營，雙方品牌並未駁斥否認該項報導，甚至最快在下個月HONDA就有可能入股Nissan，加上Nissan目前還有24%控股三菱股份，三方將成為未來日系合作的新聯盟。

面對大陸汽車工業崛起，讓近年來全球汽車生態發生轉變，未來HONDA、Nissan、三菱新聯盟計劃成真，確實能對品牌成本開發有極高幫助，不過處於弱勢的Nissan，目前在售新車以及正在開發的電動車計劃，未來是否產生變動，值得後續關注。