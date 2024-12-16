「HONDA熱賣小休旅」日本將推新年式！配備升級質感更加分

▲日規WR-V預計明年3月推出新年式。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

從東南亞紅回日本的HONDA WR-V小休旅，初上市一個月就在日本繳出破萬張的驚人訂單，而日規WR-V也準備在近期釋出新年式更新，預計推出外觀套件新選擇以及內裝配備升級作為賣點。

▲日本今年3月上市WR-V，繳出驚人的成績單。

衝著TOYOTA Yaris Cross而來，日本HONDA WR-V人氣超旺，目前僅要2,098,800日圓的親民入手價，折合新台幣僅44萬，預計將在明年推出新年式更新，屆時將有不一樣的外觀新選擇與內裝配色。

▲新年式WR-V提供黑化車型與棕色內裝。

新年式日規WR-V已經有初步消息釋出，將新增黑化外觀、黑曜石藍新車色，同時原本的黑內裝將提供新的棕色選擇，讓WR-V不僅外觀看起來更帥，棕色內裝看起來也更有質感、細膩。

HONDA WR-V尺碼為4,060x1,608x1,780mm長寬高，雖比HR-V略小，但2,650mm的軸距還比HR-V多了40mm，緊湊的車身尺碼正中日本青睞的小車市場胃口，鎖定對手日本TOYOTA Raize、Yaris Cross而來。

日規動力採用1.5升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，繳出118匹馬力、14.5公斤米扭力，平均油耗來到16.4km/L，至於日本會不會在明年推出全新的油電，值得後續關注。