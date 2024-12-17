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台灣韓系「百萬初旅行車」下架停售！有待新年式改款回歸

▲韓系旅行車Kia Ceed Sportswagon從官網下架。（圖／翻攝自Kia）

▲韓系旅行車Kia Ceed Sportswagon從官網下架。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

售價109.8萬的韓系Kia Ceed Sportswagon旅行車暫別台灣市場，官網已經默默將Ceed Sportswagon下架停售，未來想要再看到Kia Ceed Sportswagon，靜待新年式改款回歸！

▲韓系旅行車Kia Ceed Sportswagon從官網下架。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia Ceed Sportswagon在價格相比歐系進口旅行車更有話題。

與福特Ford Focus Wagon作為對手的Kia Ceed Sportswagon，台灣於2023年2月推出小改款車型，換搭1.5升渦輪搭配48V輕油電系統，在價格上比119.8萬Skoda Octavia Combi、135.8萬福斯Golf Variant更有話題，可惜目前台灣配額都已完售，近期已在官網下架停售。

▲韓系旅行車Kia Ceed Sportswagon從官網下架。（圖／翻攝自Kia）

▲今年7月推出70輛特仕車近期完售，Ceed Sportswagon暫別台灣市場。

事實上，今年7月台灣原廠端出70輛限量的Ceed Sportswagon Luxe Edition特仕車，售價115.9萬，更升級不少超值、有料配備，但目前70輛都已銷售一空，隨著這70輛特仕車完售，目前Ceed Sportswagon Luxe Edition階段性任務告一段落。

台灣車迷別太失望，Ceed Sportswagon只是短暫離開台灣，原廠正在積極向海外母廠爭取更多配額，最快可能落在明年以新年式身分回歸。

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