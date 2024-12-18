折合新台幣僅賣30萬！Skoda「最便宜入門新休旅」印度下線生產

▲Skoda Kylaq開始量產，預計明年1月印度開始交車。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

Skoda近期油車、電車都有讓人驚豔的全新入門作品，而作為油車代表的Kylaq小休旅於11月印度首發，近來原廠正式喜迎這位全新的入門休旅新成員，特別宣告Kylaq下線生產，預計明年1月開始交車！

▲Skoda Kylaq當地開價折合新台幣30萬。

Skoda Kylaq開出平易近人的售價，是不少首購族福音，印度售價78.9萬盧比，折合新台幣約在30萬左右，並以印度浦那工廠作為主要產地，年產量預估達25.5萬輛，並提高工廠產能30%。

▲Skoda Kylaq車長不到4米，擁有友善的用車體驗。

Skoda Kylaq擁有相當靈巧、便利的車身尺碼，其3,995x1,783x1,691mm長寬高、軸距有2,566mm，外型設計不呆板、陽春，賦予市場流行的跨界元素，讓這輛休旅新成員展現出活動、年輕的新氣象。

▲新車配備不陽春，搭載6具安全氣囊、25項主被動安全防護等。

內裝配置為熟悉的家族風格，新車配有10.1吋多媒體螢幕，加上8吋數位儀錶，同時還有支援無線手機連結，甚至還有全景天窗、雙前座通風電動調整座椅等，不因入門身分讓配備顯得特別陽春。

動力搭載1.0升渦輪引擎，可選擇6速手排或自排，能繳出114匹馬力，10.5秒達成破百加速。