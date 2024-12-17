斥資1397億！Stellantis、寧德時代建新「LFP磷酸鐵鋰電池工廠」

▲Stellantis集團與CATL寧德時代合作，斥資43億美元在西班牙建造新的電池工廠。（圖／翻攝自Stellantis）



記者林鼎智／綜合報導

佈局歐洲電動車市場，Stellantis集團近日與CATL寧德時代合作，斥資43億美元（折合新台幣約1,397億）於西班牙建造電池工廠，該工廠將負責生產LFP磷酸鐵鋰電池，預計在2026年底就能上線量產。

這座新電池工廠就鄰近於Stellantis的Zaragoza工廠旁，屆時生產的LFP磷酸鐵鋰電池將用於Stellantis集團旗下的B-Segment緊湊型、C-Segment中型電動車，包括休旅、跨界等，至於產能則並未公布，僅表示新工廠的產能將取決於歐洲電力發展及西班牙／歐盟政府的支持。

▲該電池工廠負責生產LFP磷酸鐵鋰電池，屆時將提供給Stellantis集團旗下的B-Segment緊湊型、C-Segment中型電動車。



Stellantis集團董事長John Elkann表示，新電池工廠採碳中和設計，並將分幾個階段、投資實施，Stellantis也打算在2038年成為淨零碳排公司。

台灣市場方面，尚騰汽車日前也正式加入Peugeot／Citroen寶嘉聯合，除了這兩個品牌外，未來也有望導入Jeep、Alfa Romeo、RAM等Stellantis集團旗下品牌。