ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

斥資1397億！Stellantis、寧德時代建新「LFP磷酸鐵鋰電池工廠」

▲Stellantis在西班牙建電池工廠。（圖／翻攝自Stellantis）

▲Stellantis集團與CATL寧德時代合作，斥資43億美元在西班牙建造新的電池工廠。（圖／翻攝自Stellantis）

記者林鼎智／綜合報導

佈局歐洲電動車市場，Stellantis集團近日與CATL寧德時代合作，斥資43億美元（折合新台幣約1,397億）於西班牙建造電池工廠，該工廠將負責生產LFP磷酸鐵鋰電池，預計在2026年底就能上線量產。

這座新電池工廠就鄰近於Stellantis的Zaragoza工廠旁，屆時生產的LFP磷酸鐵鋰電池將用於Stellantis集團旗下的B-Segment緊湊型、C-Segment中型電動車，包括休旅、跨界等，至於產能則並未公布，僅表示新工廠的產能將取決於歐洲電力發展及西班牙／歐盟政府的支持。

▲Stellantis在西班牙建電池工廠。（圖／翻攝自Stellantis）

▲該電池工廠負責生產LFP磷酸鐵鋰電池，屆時將提供給Stellantis集團旗下的B-Segment緊湊型、C-Segment中型電動車。

Stellantis集團董事長John Elkann表示，新電池工廠採碳中和設計，並將分幾個階段、投資實施，Stellantis也打算在2038年成為淨零碳排公司。

台灣市場方面，尚騰汽車日前也正式加入Peugeot／Citroen寶嘉聯合，除了這兩個品牌外，未來也有望導入Jeep、Alfa Romeo、RAM等Stellantis集團旗下品牌。

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動車Stellantis集團CATL寧德時代LFP磷酸鐵鋰西班牙電池產能

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

「俠客」歐尼爾買新車！身高216公分客製化、4門改雙門還有小趣味

「俠客」歐尼爾買新車！身高216公分客製化、4門改雙門還有小趣味

最新文章

「俠客」歐尼爾買新車2024-12-17

Stellantis、寧德時代建電池工廠2024-12-17

台灣韓系「百萬初旅行車」下架停售2024-12-17

KIA新小型跨界休旅12／19發表2024-12-17

BMW 5系列奪2025德國年度風雲車2024-12-17

TOYOTA「全新7人座休旅」明年開賣2024-12-17

「TOYOTA 7人座休旅」推超帥運動款2024-12-17

「TOYOTA全新跑旅」馬來西亞買得到2024-12-17

「國民貨車」Canter新年式升級2024-12-16

電動車車主92%開過回不去燃油車2024-12-16

熱門文章

「TOYOTA全新跑旅」馬來西亞買得到2024-12-17

TOYOTA「全新7人座休旅」明年開賣2024-12-17

「TOYOTA 7人座休旅」推超帥運動款2024-12-17

三菱Colt性能特仕版捷克獨享2024-12-16

「TOYOTA雙生入門MPV」速霸陸推新年式2024-12-16

KIA新小型跨界休旅12／19發表2024-12-17

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表2024-12-14

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市2024-12-08

HONDA「第6代油電CR-V」日本明年回歸2024-12-16

「HONDA熱賣小休旅」日本將推新年式2024-12-16

相關新聞

服替代役「曾碰受刑人吞電池」　他驚曝後續：三餐只能吃韭菜

服替代役「曾碰受刑人吞電池」　他驚曝後續：三餐只能吃韭菜

KIA「新小型跨界休旅」12／19全球首發！雙動力、方正外型很吸睛

KIA「新小型跨界休旅」12／19全球首發！雙動力、方正外型很吸睛

BMW 5系列奪「2025德國年度風雲車」！汎德加碼推購車、租賃優惠

BMW 5系列奪「2025德國年度風雲車」！汎德加碼推購車、租賃優惠

超危險！「放射性物質」在機場離奇消失　西班牙急尋下落

超危險！「放射性物質」在機場離奇消失　西班牙急尋下落

FUSO「國民貨車」Canter新年式升級！扭力、貨床更大　安全更省油

FUSO「國民貨車」Canter新年式升級！扭力、貨床更大　安全更省油

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新跑旅」馬來西亞買得到！2.5升油電折合新台幣277萬

「TOYOTA全新跑旅」馬來西亞買得到！2.5升油電折合新台幣277萬

預估折合新台幣38萬！TOYOTA「全新7人座休旅」明年開賣　3種動力可選

預估折合新台幣38萬！TOYOTA「全新7人座休旅」明年開賣　3種動力可選

「TOYOTA 7人座休旅」推超帥運動款！搭2.8升渦輪還能越野

「TOYOTA 7人座休旅」推超帥運動款！搭2.8升渦輪還能越野

三菱「Colt入門掀背」推性能特仕版！拉力塗裝、馬力更大捷克獨享

三菱「Colt入門掀背」推性能特仕版！拉力塗裝、馬力更大捷克獨享

「TOYOTA雙生入門MPV」速霸陸推新年式！1.0升動力折合新台幣45萬

「TOYOTA雙生入門MPV」速霸陸推新年式！1.0升動力折合新台幣45萬

KIA「新小型跨界休旅」12／19全球首發！雙動力、方正外型很吸睛

KIA「新小型跨界休旅」12／19全球首發！雙動力、方正外型很吸睛

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表　納智捷將推2款新車　BMW旅行車接單

【周焦點】TOYOTA全新小休旅發表　納智捷將推2款新車　BMW旅行車接單

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

台灣「3大熱賣國產休旅車」全降價！專家：趁對手沒車可賣搶市占

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366