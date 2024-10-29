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2403.8萬起！法拉利台中旗艦據點開幕　「全新V12超跑」同步亮相

▲法拉利台中據點 。（圖／翻攝自Ferrari台灣蒙地拿）

▲法拉利台中旗艦展示暨售後服務中心開幕，同場12缸旗艦GT跑車12Cilindri也同步登場亮相。（圖／翻攝自Ferrari台灣蒙地拿，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼台北、高雄之後，法拉利（Ferrari）總代理台灣蒙地拿今（29）日台中旗艦展示暨售後服務中心正式開幕，整合新車展示、售後服務、原廠認證中古車與首次提供的車輛寄存服務，同時法拉利12Cilindri跑車也同場登台亮相，基本車價2,403.8萬起。

法拉利12Cilindri基本車價：24,038,000元

▲法拉利12Cilindri。（圖／翻攝自Ferrari台灣蒙蒂拿）

▲法拉利12Cilindri。（圖／翻攝自Ferrari台灣蒙蒂拿）

▲法拉利12Cilindri。（圖／翻攝自Ferrari台灣蒙蒂拿）

▲法拉利12Cilindri台灣售價自2,403.8萬起。

台灣蒙地拿台中旗艦展示暨服務中心位於台中市南屯區文心南路318號，建築以俐落線條勾勒、搭配灰色系外觀、義大利原裝傢俱設備，同時也比照原廠標準維護車輛；另外也有法拉利原廠認證中古車，經過原廠190項檢查、翻新，並提供24個月原廠保固。

▲法拉利台中據點 。（圖／翻攝自Ferrari台灣蒙地拿）

▲法拉利台中據點 。（圖／翻攝自Ferrari台灣蒙地拿）

▲法拉利台中據點 。（圖／翻攝自Ferrari台灣蒙地拿）

▲法拉利台中旗艦據點整合新車展示、售後服務、原廠認證中古車與首次提供的車輛寄存服務。

此次同步亮相的法拉利12Cilindri外型靈感源自50-60年代的Gran Tourismo，搭載F140HD 6.5升V12自然進氣引擎，透過鈦合金連桿、新款鋁合金活塞、輕量化曲軸等優化，結合8速雙離合變速箱，使12Cilindri最大馬力達819匹／69.1公斤米扭力，使12Cilindri靜止加速破百只要2.9秒、0-200km／h加速只要8.2秒，全車乾重1,560公斤。

▲法拉利12Cilindri。（圖／翻攝自Ferrari台灣蒙蒂拿）

▲法拉利12Cilindri。（圖／翻攝自Ferrari台灣蒙蒂拿）

▲法拉利12Cilindri搭載F140HD 6.5升V12自然進氣引擎，最大馬力達819匹／69.1公斤米扭力，使12Cilindri靜止加速破百只要2.9秒、0-200km／h加速只要8.2秒，全車乾重1,560公斤。

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