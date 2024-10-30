中華汽車「麵包車大改款」真實樣貌曝！全新車頭造型導入駕駛輔助

圖文／7Car 小七車觀點

中華汽車 CMC 已確認今年第四季前將推出大規模改款 Veryca 後繼車型，也就是全新的 J Space 車系，據了解新車將會導入 ADAS，同時車身尺碼將進一步放大，並升級內裝質感與配備，動力部分預料也會有所提升。

▲傳聞中的 CMC J Space 車系真實樣貌已曝光

隨著發表時間越來越接近，網路上已有不少測試車的相關消息，而本站編輯近日更於社群媒體上捕捉到 J Space 車系相關照片，可直接一覽新車的真實樣貌。

從外觀來看，全新的 J Space 車系將保有現行 A180/A190 慣用的車身顏色，包含奶蓋綠、精湛藍以及全新的灰白雙色等選擇，貨車款除了白色與藍色之外，亦有灰色塗裝可選。車頭部分維持短車頭的設計，同時頭燈改採用全新設計，於最上方導入 L 型燈組 (類似眉毛造型)，內部導入 LED 日行燈；至於下方則是整合大燈組，較現行 Veryca 更加方正，兩者在頂規車型均標準搭載 LED 燈組，在相互搭配之下則是呈現出較為不規則的視覺效果。

▲第四季將大改款的 CMC J Space 車系真實樣貌已曝光

保險桿方面，可以看到表面更加平整化，並取消現行 Veryca 大型霧燈組的設計，將霧燈位置移至更為下方的位置，而面積更大的水箱護罩以及八字黑色飾條也是全新 J Space 車系的亮點造型之一。

來到車尾，廂車版採用全新的直立式燈組 (未提供 LED) ，並在最上方加入紅色燈殼點綴來與車頭的日行燈相呼應，而貨車版的造型則與現行款相當。

動力性能上，根據環境部公布的噪音資料庫當中，J Space 車系搭載排氣量 1,498c.c 引擎之下，可於 6,000rpm 發揮 78.7kW 的最大輸出，換算下來約有 107hp 的最大馬力，相較現行 Veryca 的 97.9ps/5,500rpm 有顯著的提升。

即將推出的 CMC J-Space 商用車系主打自主研發，可謂是 CMC 年度重點車款，而上述的資訊均還有待官方公布才能證實，本站將會持續追蹤，並帶來有關 J-Space 最新訊息。

▲現行 CMC Veryca A180

▲現行 CMC Veryca A190