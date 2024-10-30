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福特「浪九電動皮卡」首搭全新平台　主打高性價比、2027年上市

▲Ranger EV 。（圖／翻攝自Ford）

▲福特預告Ranger EV將在2027年上市，這款中型電動皮卡將首搭新平台、具有高性價比。（圖／翻攝自Ford，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福特（Ford）電動車除了Mustang Mach-e、F-150 Lightning外，現在也預告將推出Ranger EV，這款中型電動皮卡讓福特總裁Jim Farley直言是改變遊戲規則的產品（game-changing products），預計在2027年上市。

儘管福特仍相當保密，但新Ranger EV將成為全新電動車平台首搭車款，該平台主打實惠售價，具有更高性價比、更高續航力與實用性。

▲Ranger EV 。（圖／翻攝自Ford）

▲在F-150 Lightning銷售亮眼下，也讓福特願意花更多投資在電動皮卡產品，Ranger EV更被福特總裁Jim Farley視為是改變遊戲規則的產品。

福特總裁也在第3季財報上提到Ranger EV，表示Ranger EV符合大陸車廠在墨西哥製造上的成本結構，意即Ranger EV的售價親民、並且還能讓品牌獲利。值得一提的是，福特F-150 Lightning也在第3季銷量成長一倍多，也讓福特願意花費更多投資在電動皮卡。

不過這位福特總裁也提到，在全球電動車產能過剩下，將使價格戰無可避免，並預估到2026年底還會有150款新電動車上市。

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關鍵字：汽車電動皮卡福特FordRangerEV中型電動F-150 Lightning2027

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