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Hyundai「Ioniq 9電動休旅」再釋新預告　確定11月亮相！

▲Hyundai Ioniq 9確定11月亮相 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Ioniq 9新7人座電動休旅確定11月亮相，原廠也再度釋出預告照。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）再度釋出「新7人座旗艦電動休旅」Ioniq 9預告，新車將是品牌第3款電動車、同時也是尺碼最大的產品，與KIA EV9同樣搭載E-GMP平台，確定將在11月的洛杉磯車展（11／22-12／1）亮相。

Ioniq 9是以Seven Concept概念車為出發，最早在2021年11月洛杉磯車展亮相，從預告中可看到量產版與概念車十分相似，車頭也有望採橫貫式LED燈條設計，並導入Hyundai的Pixel設計語彙、採垂直排列的分離式頭燈與多幅式切削鋁圈，讓視覺更前衛科技。

▲Hyundai Seven Concept概念車。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Seven Concept概念車。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Ioniq 9是以Seven Concept概念車為發想，雖然量產版相差不遠，但不會保留概念車的對開式車門。（圖／翻攝自Hyundai）

預告照中，量產車在D柱、輪拱處都與概念車相同，不過並不會採「自殺式車門」、也就是對開式車門設計，尾燈部分也有明顯的大面積T型造型，十分醒目。

Hyundai表示，Ioniq 9橫貫車身的對角線靈感來世傳統韓服，並且也參考了豪華遊艇與開放式船艙的設計。至於動力上並未透露，但在同E-GMP平台下可能與KIA EV9一樣，提供204匹單馬達或385匹雙馬達全驅，以及76.3kWh或99.8kWh 2種電池選擇。

▲Hyundai Ioniq 9確定11月亮相 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Ioniq 9確定11月亮相 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Ioniq 9確定11月亮相 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲從釋出的設計草圖上也能看到量產車將採多幅式輪圈、Pixel設計的分離式頭燈。

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關鍵字：汽車旗艦電動休旅Hyundai現代Ioniq 93排7人座E-GMP單馬達南韓

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