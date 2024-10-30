ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「新一代TOYOTA Vios」太好賣破3萬輛！狠超對手HONDA、Nissan

▲新一代TOYOTA Vios在泰國狂吸訂單！超過3萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA Vios在泰國狂吸訂單！超過3萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

不是對手太弱，而是TOYOTA Vios吸金驚人，目前在東南亞銷售的新一代TOYOTA Vios，在泰國主力大本營，今年1～9月就已經賣出超過3萬輛，把對手HONDA City、Nissan Almera遠遠甩在後頭！

▲新一代TOYOTA Vios在泰國狂吸訂單！超過3萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Vios親民的售價，加上好養好顧形象，成為泰國暢銷的入門小車。

讓台灣敲碗敲很大的新一代TOYOTA Vios無緣引進，在泰國稱為Yaris Ativ的Vios，今年成績相當驚人，於今年第3季1～9月繳出32,983輛，其次為HONDA City 12,793輛、三菱Attrage 2,996輛，橫掃入門房車市場。

泰國入門房車1～9月銷售
1.TOYOTA Vios 32,983輛
2.HONDA City 12,793輛
3.三菱Attrage 2,996輛
4. Nissan Almera 2,790輛
5.Mazda 2房車 2,051輛

▲新一代TOYOTA Vios在泰國狂吸訂單！超過3萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA Vios在泰國狂吸訂單！超過3萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Vios大改款進化有感，一掃廉價小車陽春形象。

新一代TOYOTA Vios與台灣舊款技術截然不同，除了獲得DNGA全新平台加持，讓操控、行路質感都大幅提升，且外型、內裝設計相當年輕動感，一掃過去廉價陽春形象，讓新一代TOYOTA Vios在東南亞市場相當吃得開，加上平易近人的車價，日前泰國剛推出的黑化特仕車，僅需新台幣約65萬就能入手。

至於在台灣市場上，由於受限國產成本開發考量，遲遲未引進新一代TOYOTA Vios，今年和泰也針對Vios作了車型調整，取消58.9萬入門款，讓現在Vios門檻突破60萬大關。

►台灣「Nissan旗艦房車」大降20萬！跟TOYOTA Camry打價格戰

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAVios房車GR性能車小車YarisCorolla油電Raize

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

「台灣TOYOTA Altis」動力升級更省油2024-10-30

「國產納智捷n7」獲雙獎肯定2024-10-30

「新一代TOYOTA Vios」太好賣破3萬輛2024-10-30

小米SU7性能版發表！2024-10-30

「三菱迷你得利卡」推2款特仕新車2024-10-30

中華汽車麵包車大改款真實樣貌曝2024-10-30

英國手工跑車廠推最終特仕版2024-10-29

保時捷小改款911 Turbo明年上市2024-10-29

特斯拉推出「LVCS 48V接頭規格」2024-10-29

法拉利台中據點開幕、V12超跑曝2024-10-29

熱門文章

中華汽車麵包車大改款真實樣貌曝2024-10-30

「新一代TOYOTA Vios」太好賣破3萬輛2024-10-30

「改款新LEXUS ES」11月見2024-10-29

「大改款Mazda CX-5」現身測試2024-10-29

「三菱2款全新休旅」預告明年登場2024-10-29

「KIA EV Day」首度移師台灣舉行2024-10-28

小米SU7性能版發表！2024-10-30

英國手工跑車廠推最終特仕版2024-10-29

「三菱迷你得利卡」推2款特仕新車2024-10-30

勞斯萊斯007金手指紀念版亮相2024-10-29

相關新聞

保時捷「小改款911 Turbo」明年上市！搭T-Hybrid油電將突破600匹

保時捷「小改款911 Turbo」明年上市！搭T-Hybrid油電將突破600匹

「大改款Mazda CX-5」現身測試！導入TOYOTA油電、空間放大更討喜

「大改款Mazda CX-5」現身測試！導入TOYOTA油電、空間放大更討喜

「改款新LEXUS ES」11月見！全新外觀內裝預覽搶先看　採雙動力配置

「改款新LEXUS ES」11月見！全新外觀內裝預覽搶先看　採雙動力配置

Honda「日規新年式Civic」單月接單翻6倍　RS手排買家高達近7成

Honda「日規新年式Civic」單月接單翻6倍　RS手排買家高達近7成

賓士第3季銷量衰退「電動車、PHEV油電最慘」　稅前利潤大降-48%

賓士第3季銷量衰退「電動車、PHEV油電最慘」　稅前利潤大降-48%

讀者迴響

熱門文章

中華汽車「麵包車大改款」真實樣貌曝！全新車頭造型導入駕駛輔助

中華汽車「麵包車大改款」真實樣貌曝！全新車頭造型導入駕駛輔助

「新一代TOYOTA Vios」太好賣破3萬輛！狠超對手HONDA、Nissan

「新一代TOYOTA Vios」太好賣破3萬輛！狠超對手HONDA、Nissan

「改款新LEXUS ES」11月見！全新外觀內裝預覽搶先看　採雙動力配置

「改款新LEXUS ES」11月見！全新外觀內裝預覽搶先看　採雙動力配置

「大改款Mazda CX-5」現身測試！導入TOYOTA油電、空間放大更討喜

「大改款Mazda CX-5」現身測試！導入TOYOTA油電、空間放大更討喜

「三菱2款全新休旅」明年見！油電、電動車成主力鎖定TOYOTA神車

「三菱2款全新休旅」明年見！油電、電動車成主力鎖定TOYOTA神車

「KIA EV Day」首度移師台灣！最便宜電動車11／14搶先亮相

「KIA EV Day」首度移師台灣！最便宜電動車11／14搶先亮相

小米SU7性能版刷掉特斯拉、保時捷！新台幣365萬　開賣10分破3千張

小米SU7性能版刷掉特斯拉、保時捷！新台幣365萬　開賣10分破3千張

限量30台！英國手工跑車廠推最終特仕版　新旗艦產品預告2025登場

限量30台！英國手工跑車廠推最終特仕版　新旗艦產品預告2025登場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366