「新一代TOYOTA Vios」太好賣破3萬輛！狠超對手HONDA、Nissan

▲新一代TOYOTA Vios在泰國狂吸訂單！超過3萬輛。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

不是對手太弱，而是TOYOTA Vios吸金驚人，目前在東南亞銷售的新一代TOYOTA Vios，在泰國主力大本營，今年1～9月就已經賣出超過3萬輛，把對手HONDA City、Nissan Almera遠遠甩在後頭！

▲TOYOTA Vios親民的售價，加上好養好顧形象，成為泰國暢銷的入門小車。

讓台灣敲碗敲很大的新一代TOYOTA Vios無緣引進，在泰國稱為Yaris Ativ的Vios，今年成績相當驚人，於今年第3季1～9月繳出32,983輛，其次為HONDA City 12,793輛、三菱Attrage 2,996輛，橫掃入門房車市場。

泰國入門房車1～9月銷售

1.TOYOTA Vios 32,983輛

2.HONDA City 12,793輛

3.三菱Attrage 2,996輛

4. Nissan Almera 2,790輛

5.Mazda 2房車 2,051輛

▲TOYOTA Vios大改款進化有感，一掃廉價小車陽春形象。

新一代TOYOTA Vios與台灣舊款技術截然不同，除了獲得DNGA全新平台加持，讓操控、行路質感都大幅提升，且外型、內裝設計相當年輕動感，一掃過去廉價陽春形象，讓新一代TOYOTA Vios在東南亞市場相當吃得開，加上平易近人的車價，日前泰國剛推出的黑化特仕車，僅需新台幣約65萬就能入手。

至於在台灣市場上，由於受限國產成本開發考量，遲遲未引進新一代TOYOTA Vios，今年和泰也針對Vios作了車型調整，取消58.9萬入門款，讓現在Vios門檻突破60萬大關。