賓士第3季銷量衰退「電動車、PHEV油電最慘」　稅前利潤大降-48%

▲賓士公布第3季銷售成績，整體銷量下滑，僅賣出503,573輛，其中又以電動車、PHEV插電式油電車衰退最多，圖為EQE SUV 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）公布第3季銷售成績，今年Q3銷量整體衰退-1.4％，僅售出503,573輛，使整體營收減少-6.7%，其中又以電動車、PHEV插電式油電車衰退最多，分別下滑-31%、-14.7%，就連商用車部門也不盡理想。

賓士近年來推出不少電動陣容，乘用車包括EQA、EQB、EQE、EQE SUV、EQS、EQS SUV、電動G-Class等，甚至還有電動商用車EQT、EQV等。不過賓士電動車在第3季衰退-31％，僅賣出42,544輛。而且1-9月累計銷量僅135,908輛，較去年同期（174,471）輛衰退-22.1%。

▲在推出不少電動、PHEV陣容下卻銷量衰退，也讓賓士將以更謹慎的態度面對未來發展。



而插電式油電車款方面，賓士致力推出的PHEV陣容也衰退-14.7%，第3季僅賣出87,232輛，對於大力投資PHEV油電的賓士來說是一項挫折。而商用車部門也有小幅下滑，使得賓士稅前利潤大降-48%，每股收益下滑至1.81歐元。

賓士也預估今年銷量將略低於去年，賓士財務長Harald Wilhelm表示，第3季銷售並未達到目標，賓士將對未來市場發展採謹慎態度，並進一步提升業務效率與成本。