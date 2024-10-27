Hyundai「實驗電動賽車RN24」登場！防滾籠直接外露超硬派

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 近日在 N Day 2024 活動正式發表旗下高性能子品牌N的全新實驗用車 RN24，預覽未來開發方向。

▲Hyundai 近日在 N Day 2024 活動正式發表旗下高性能子品牌N的全新實驗用車 RN24，預覽未來開發方向。

RN24 承襲 Hyundai 自 2012 年起發表的 Racing Midship (RM) 系列傳統，以及後續 N 子品牌推出的 RN22e 及 N Vision 74 等多款高性能純電動車，如今則以將 Ioniq 5 N 的動力系統縮小至軸距僅 2,660mm 的 B-Segment 級距為目標，與 i20 N Rally 1 接近，以便該廠開發出更靈活的純電動高性能車款。

▲RN24 以將 Ioniq 5 N 的動力系統縮小至軸距僅 2,660mm 的 B-Segment 級距為目標，與 i20 N Rally 1 接近，以便該廠開發出更靈活的純電動高性能車款。

外觀方面，RN24 的車體設計採用外露防滾籠式結構，以強化乘員安全性並增強高速行駛的穩定性。RN24 足踏 Elantra N 的 19 吋鍛造鋁圈，也搭載 Hyundai Motorsport 出品的 TCR 賽車後擾流板，確保其空氣力學，提升操控穩定性與敏捷性。

▲RN24 搭載 Hyundai Motorsport 出品的 TCR 賽車後擾流板，確保其空氣力學，提升操控穩定性與敏捷性。

動力配置方面，RN24 沿用 Ioniq 5 N 的雙馬達電能驅動架構，因此具備 175+303kW (約 641hp) 的最大輸出，搭配 84kWh 容量的電池模組，在車重約 1,880 公斤的條件之下，原廠表示其 0-100km/h 加速需時 3.4 秒可完成，極速為 240km/h。RN24 也配備 2 具車側 N Active Sound+ 模擬音效系統，搭配後葉子板刻意的導音設計，營造出更熱血的聲浪效果。

▲RN24 導入 WRC 動力傳動控制系統，讓駕駛可透過方向盤按鍵調節動力輸出、加速靈敏度、煞車動能回收強度及動力輸出分配等參數。

底盤方面，RN24 採用拉力賽規格的懸吊避震器及高剛性副車架，並導入 WRC 動力傳動控制系統，讓駕駛可透過方向盤按鍵調節動力輸出、加速靈敏度、煞車動能回收強度及動力輸出分配等參數。此外，RN24 也支援可精準控制扭力的拉力模式，模擬 i20 N Rally 1 的機械設定，使四輪驅動系統可進行最佳化的扭力分配。Hyundai 也在 RN24 導入電子手煞車，讓制動系統更輕量化，同時提高賽車時的性能。

Hyundai N 品牌管理團隊副總裁 Joon Park 表示，RN24 代表了 Hyundai 在推動電動賽車技術上的堅定承諾，展示了高性能純電動車潛力尚待發掘的空間。