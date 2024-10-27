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現代推出「Kona EV戶外特仕版」　限量30台、比風神超跑還稀有

▲Hyundai Kona Mauna Loa。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai在日本推出限量30台Kona Mauna Loa，以Kona EV電動車為基礎打造。（圖／翻攝自Hyundai，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）在日本推出Kona Mauna Loa戶外版，該車以Kona Electric電動車為基礎，有著特殊塗裝，並且限量30台而已，在當地的稀有度甚至比「風神」Pagani Huayra超跑還稀有。

Kona Mauna Loa是以位在夏威夷、世上最大的活火山為命名，其特色是在保桿、側裙處採Wild & Tough Black塗裝，具有更耐用、防刮的特性。不過乍看下與未經過烤漆的保桿素材一樣，相當特別。

▲Hyundai Kona Mauna Loa。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Kona Mauna Loa。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Kona Mauna Loa。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Kona Mauna Loa限定Mirage Green單一車色，外觀在前保桿採防刮耐磨處理，乍看下跟未經烤漆的保桿素材一樣。

Kona Mauna Loa具有新款黑色越野輪圈、搭配Toyo Open Country全地形輪胎，原廠還在保桿、車室內鑲有專屬徽飾，並且具備車頂行李架，可裝載戶外、露營等裝備，車色限定僅有Mirage Green，以符合戶外風格設定。

▲Hyundai Kona Mauna Loa。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Kona Mauna Loa。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Kona Mauna Loa。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai Kona Mauna Loa。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Kona Mauna Loa車室內也採橡膠腳踏墊、後行李廂墊，讓戶外活動後清潔更方便。

車內則採淺灰色皮革、黃綠色飾條點綴，並配置橡膠腳踏墊、後行李廂墊，讓戶外活動更方便清潔，其他還提供椅背儲物掛袋、折疊凳、後行李廂收納箱等。動力方面則與一般Kona Electric同樣，採201匹單馬達、64.8kWh電池。Kona Mauna Loa僅限量生產30台，售價自4,950,000日圓起，折合新台幣約104.2萬元。

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關鍵字：汽車電動HyundaiKonaElectricMauna Loa日本南韓限量塗裝限量

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