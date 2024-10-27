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速霸陸Outback推出「30周年最終紀念版」　升級STI懸吊、僅500台

▲Legacy Outback 30周年紀念版。（圖／翻攝自Subaru）

▲日本速霸陸推出Legacy Outback 30周年紀念版，該車也是最終特仕車型，限量500台。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在上市30年後，日本速霸陸（Subaru）打算停產Outback，最近更推出Legacy Outback 30周年紀念版，該車將是最終版特仕車、並提供不少升級，限量只有500台。

Outback最終特仕版外觀採18吋霧黑輪圈，並搭配黑色保桿、輪拱、側裙、黑色後視鏡蓋、黑色水箱護罩與車頂行李架，同時後車尾擾流也一併黑化處理，並具有專屬徽飾識別。

▲Legacy Outback 30周年紀念版。（圖／翻攝自Subaru）

▲Legacy Outback 30周年紀念版。（圖／翻攝自Subaru）

▲Legacy Outback 30周年紀念版。（圖／翻攝自Subaru）

▲Legacy Outback 30周年紀念版。（圖／翻攝自Subaru）

▲30周年記念版有專屬銘牌、18吋輪圈、車頂架等。

乍看下與先前的黑化版本一樣，不過既然是最終特仕版，好料當然在看不到的地方，像是原廠還針對前懸吊升級Hitachi Astemo SFRD可變阻尼系統、後STI減震桶，並都經過STI部門調校後才出廠。

▲Legacy Outback 30周年紀念版。（圖／翻攝自Subaru）

▲Legacy Outback 30周年紀念版。（圖／翻攝自Subaru）

▲Legacy Outback 30周年紀念版。（圖／翻攝自Subaru）

▲懸吊也升級Hitachi Astemo SFRD可變阻尼系統、後STI減震桶，車內則採象牙白／黑色Nappa真皮座椅。

車內也升級Harman Kardon音響系統（10支揚聲器），並採象牙白／黑色Nappa真皮內裝，搭配銀色車縫線營造舒適性、獨特性，車門板也有「30th Anniversary」字樣。

Outback最終特仕版限量500台，若有超過500名買家則會以抽籤方式販售，該車將在11／10開放預售，至明年3月截止，售價則尚未公布。

▲Legacy Outback 30周年紀念版。（圖／翻攝自Subaru）

▲Outback 30周年紀念版也將是最終特仕車型，限量500台。

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