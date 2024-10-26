別克「超舒適MPV」GL8 CENTURY新年式登場！懸浮體感豪華度再升級

圖文／7Car 小七車觀點

Buick 與上汽通用旗下旗艦 MPV GL8 CENTURY 世紀迎來 2025 年式車型，其最大的亮點在於換上全新開發的第二排座椅，分別在靠背和坐墊等部位加入一層額外的懸浮設計，官方表示可增進整體的舒適性。

▲2025 年式 GL8 CENTURY 世紀開放中國大陸消費者預購。

GL8 CENTURY 世紀作為 Buick 豪華商務 MPV 家族旗艦車型，承襲了該廠名為「PURE Design」純粹設計理念，具有 5230×1980×1867mm 的龐大車身比例，外型與標準的 GL8 車系區隔開來，在原有的基礎架構上增加了許多鍍鉻裝飾以及雙色烤漆來強調尊榮感受，前方大面積的水箱護罩佔據車頭下半部，兩側的 LED 頭燈為 7 字型設計，車尾配備貫穿式 LED 燈條，足踏大尺寸多幅式鋁圈，辨識度極高。

▲2025 年式 GL8 CENTURY 世紀採用有 14 項專利技術的全新後座設計。

2025 年式 GL8 CENTURY 世紀最重要的是第二座椅改搭雲感禮賓座椅，其座椅擁有 14 項專利技術，首次採用 12 層結構，座墊和靠背都有專屬的懸浮層設計，懸浮層內部採用母嬰級材質柔感纖維棉，不僅坐感柔軟貼服，動態乘坐更有極佳的支撐性和濾振效果，連同包括 Surflex 慢回彈減震乳膠等多種科技新材質的應用，帶給乘客更優質的乘坐體驗。同時，新款四人座車型加入了創新設計後座電動長滑軌，在同級之間首次提供四人座椅附滑動功能與迎賓模式，配合智慧幕牆系統、32 吋可升降智慧螢幕、流光星空穹頂，以及 Bose Executive Edition 悅尊音響系統等配置，讓車主盡享舒享禮遇。此外，該車的 6 座 / 7 座車型還標準搭載 15.6 吋吸頂智慧螢幕，提供 1,000 款以上的 App 供下載。

在動力部分則搭載 2.0 升渦輪增壓四缸引擎搭配 48V 輕油電混合動力系統，搭配 9 速自排變速箱，最大馬力達 237 匹、峰值扭力為 350 牛頓米。