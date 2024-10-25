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終於有倒叉！Yamaha大改款MT-07雙缸重機登場、電控升級還有自排版

▲影片來源：Yamaha

記者林鼎智／綜合報導

在新一代MT-09、MT-09 Y-AMT上市後，Yamaha（山葉）也發表全新第4代MT-07雙缸街車，此次大改款不僅換上41mm前倒叉，並具有YCC-T電子油門、循跡控制系統等，另外也可選配Y-AMT自動換檔系統，讓這款暢銷雙缸街車產品競爭力十足。

▲2025 Yamaha MT-07。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha MT-07。（圖／翻攝自Yamaha）

▲Yamaha推出新一代MT-07，不僅終於迎來前倒叉，電控配備也大幅升級，並還可選擇Y-AMT自排版本。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

新MT-07換上重新設計的頭燈、油箱造型，具有更俐落的視覺；同時也換上鋁合金壓鑄三角台、旋壓輪圈（配胎為Dunlop Sportmax），提升操控與減輕重量，使新MT-07車重達183公斤，較改款前減輕1公斤，座高則是805mm。

▲2025 Yamaha MT-07。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha MT-07。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha MT-07。（圖／翻攝自Yamaha）

▲新MT-07外型更銳利小巧，同時在鋁合金三角台、旋壓輪圈下，也使車重減輕1公斤，來到183公斤。

新MT-07也終於迎來前41mm倒叉，並搭配可調式後避震，具有5吋TFT儀表、Y-Connect手機連接功能，另外還升級YCC-T電子油門（意味將可改裝快排系統），並提供3種YRC騎乘模式選擇（Street、Sport、Custom），電控上也除了ABS外，具有TCS循跡防滑控制系統，制動則採前4活塞卡鉗與前298mm雙碟、後單活塞卡鉗x245mm碟盤，整體來說升級幅度很大。

動力上，新MT-07同樣搭載CP2 689c.c.並列雙缸水冷引擎，具有最大馬力74.4匹／8,750rpm、最大扭力6.8公斤米／6,500rpm，並通過Euro5+排放規範，平均油耗為23.8km／L。新MT-07共有3款車色，分別為Ice Storm、Icon Blue與Tech Black。

▲2025 Yamaha MT-07。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha MT-07。（圖／翻攝自Yamaha）

▲2025 Yamaha MT-07。（圖／翻攝自Yamaha）

▲新MT-07也換上電子油門，並具有3種騎乘模式、TCS循跡防滑控制系統。

▲2025 Yamaha MT-07。（圖／翻攝自Yamaha）

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