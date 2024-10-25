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三菱「新7人座休旅」概念預覽！明年量產上市、粗獷外型搶眼

▲三菱DST Concept概念 。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲三菱於菲律賓車展推出DST Concept概念車，並確認在明年量產上市，將是新款7人座休旅。（圖／翻攝自Mitsubishi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

近年來重心轉往東南亞市場的三菱（Mitsubishi），近日在菲律賓國際車展上推出新7人座概念車DST Concept，並確認該車將正式量產，針對東協市場設計，最快在明年上市。

三菱表示，DST Concept量產後將與Xforce、Pajero Sport與Xpander Cross一同在東協市場販售，而非取代任何一款休旅。DST Concept的外觀相當有份量、並採方正外型設計，具有大型蜂巢式水箱護罩，與品牌「Dynamic Shield」設計語彙相呼應。

▲三菱DST Concept概念 。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲三菱DST Concept概念 。（圖／翻攝自Mitsubishi）

▲DST概念車將採一體式車身平台、前驅設定，將與XForce、Pajero Sport與Xpander Cross一同在東協市場販售。

水箱護罩2側則具有鍍鉻飾板、T型LED頭燈組，並且搭配大尺寸輪圈；車內也預期會有全數位座艙設計，並具有後座獨立空調、軟質塑料、雙幅式多功能方向盤等。

三菱對DST仍相當保密，僅確定該車採一體式車身平台、前輪驅動設定，預料可能與Xforce共用，不過考量到7人座休旅重量與車格，動力則不會與Xforce的1.5升引擎自然進氣引擎（105匹）相同，將具有更強悍的動力輸出。

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關鍵字：汽車休旅三菱MitsubishiDST概念3排7人座東協東南亞前驅空間

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