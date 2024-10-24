領克「03＋熱血性能房車」新年式大陸登場！專屬綠色塗裝上身

圖文／7Car 小七車觀點

吉利汽車旗下品牌 Lynk & Co首款房車作品 03 車系自推出以來一直專注在經營年輕族群市場，甚至在賽場上也是使用 03 作為基礎升級，是品牌運動化的象徵車款。

▲2025 年式 Lynk & Co 03+ 登場。

近日 Lynk & Co 官方宣布推出 2025 年式 03+ 車型，提供馭風版與性能套裝兩個車型等級，建議售價分別是 19.88 萬人民幣與 21.88 萬人民幣，約合新台幣 89.74 萬與 98.76 萬。

在外觀部分，Lynk & Co 03+ 作為車系的旗艦性能版本，擁有專屬的外觀空力套件，以及專屬的 19 吋鍛造鋁圈，使其更具有侵略性和辨識度，而在這次推出的 2025 年式車型還新增綠色塗裝供消費者選擇。馭風版配有碳纖維後擾流板，而性能套裝車型則是升級三段式可調碳纖維擾流板 (與 03+ Racing 同款)，具備 0 度、8 度、16 度三段式角度可調，可增強高速時的穩定性。

進入車內，整體鋪陳保有品牌一貫的簡化風格，並透過大量採用 Alcantara 麂皮與車縫線來營造更為運動的氣息；中控上搭載 10.2 吋觸控螢幕與 10.25 吋液晶儀表板，內建高德導航系統、WIFI 熱點、遠端遙控等。

動力方面，Lynk & Co 03+ 同樣搭載 Drive-E 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，搭配 8 速手自排變速箱，可發揮出 265 匹最大馬力，峰值扭力為 380 牛頓米。同時配有賽道模式以及彈射起步，僅需透過一顆按鍵進行操作，官方公布其 0-100km/h 加速僅需 5.7 秒即可完成。另外 03+ 還配有智慧四輪驅動系統，能夠將動力分配調整前 50 後 50 的比例分配，並可主動配合駕駛模式做出調整。