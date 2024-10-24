ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

速霸陸推出「BRZ珍珠紫特仕版」　美規限量500台、手排獨享

▲BRZ Seres.Purple特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲北美速霸陸推出BRZ Series.Purple特仕版，限量500台、並升級一些STI部品，僅限手排車型。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美速霸陸（Subaru）推出一款BRZ Series.Purple特仕版，不僅升級一些STI部品，同時也有專屬Galaxy Purple Pearl銀河珍珠紫車色塗裝，限量生產500台，並僅限手排車型獨享。

▲BRZ Seres.Purple特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲該塗裝為Galaxy Purple Pearl銀河珍珠紫。

這款BRZ Series.Purple特仕車除了專屬塗裝外，也搭配一組銀色緞面18吋輪圈與米其林Pilot Sport 4輪胎；車室則換上雙前座黑色Ultrasuede運動座椅，並有7吋數位儀表、8吋中控螢幕，方向盤、車門板、排檔座等處採灰色縫線，引擎啟動鈕則有STI徽飾。

▲BRZ Seres.Purple特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲BRZ Seres.Purple特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲BRZ Seres.Purple特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲特仕車也具有銀色緞面18吋輪圈、Ultrasuede運動座椅與STI短行程排檔桿。

動力則維持FA24 2.4升水平對臥4缸自然進氣引擎，並具有STI短行程排檔桿，具有最大馬力228匹／25.4公斤米扭力，原廠也為其增添引擎蓋下的V型拉桿，增添一些操控性。

目前新BRZ Series.Purple售價為36,615 美元，折合新台幣約117.4萬，比一般車型貴1,700美元（約新台幣5.5萬），不過考量到特殊性、稀有性，小貴一些似乎也很正常。

▲BRZ Seres.Purple特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲BRZ Series.Purple售價為36,615 美元，折合新台幣約117.4萬。

►79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆

►「10月購車優惠」TOYOTA、福特殺翻了　送電視、升級JBL喇叭不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車手排速霸陸SubaruBRZ限量Series.Purple紫色自然進氣水平對臥

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

藍寶堅尼台北服務據點開幕！「全新Temerario」明年爭取來台

618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

TOYOTA高人氣Town Ace化身「小一號LEXUS休旅」！折合新台幣70萬

Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

Range Rover Sport黯影版試駕！超值英倫黑武士登場、德系對手當心

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

買車送Switch遊戲機＋55吋電視！福特祭優惠試駕抽iPhone 16 Pro

領克「03＋熱血性能房車」新年式大陸登場！專屬綠色塗裝上身

領克「03＋熱血性能房車」新年式大陸登場！專屬綠色塗裝上身

最新文章

領克03＋熱血性能房車新年式登場2024-10-24

速霸陸推美規BRZ珍珠紫特仕版2024-10-24

賓利「最強GT雙門跑車」上市2024-10-24

「特斯拉80萬入門電動車」不賣了2024-10-24

Opel入門休旅／電動休旅新年式2024-10-24

TOYOTA「8人座MPV、Hilux」日本停售2024-10-24

「新一代福斯Tiguan」台灣開始測試2024-10-24

「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場2024-10-24

「大改款MG3」澳洲撞測僅拿3星2024-10-24

大陸自主汽車品牌小鵬P7+開啟預售2024-10-24

熱門文章

149.8萬起福特大改款旅行家上市2024-10-23

Mazda休旅「搭TOYOTA油電」推新年式2024-10-23

新年式TOYOTA RAV4北美亮相2024-10-23

TOYOTA「8人座MPV、Hilux」日本停售2024-10-24

「新一代福斯Tiguan」台灣開始測試2024-10-24

大陸自主汽車品牌小鵬P7+開啟預售2024-10-24

「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場2024-10-24

台灣「改款Kia Picanto」未見60萬有找2024-10-23

MINI JCW高性能燃油車型登場2024-10-23

「大改款MG3」澳洲撞測僅拿3星2024-10-24

相關新聞

1780萬起！賓利「最強GT雙門跑車」登台　V8油電動力3.2秒破百

1780萬起！賓利「最強GT雙門跑車」登台　V8油電動力3.2秒破百

Opel「入門休旅／電動休旅」新年式登場！3動力、升級雙10吋螢幕

Opel「入門休旅／電動休旅」新年式登場！3動力、升級雙10吋螢幕

大陸自主汽車品牌「小鵬P7+開啟預售」！AI智駕科技不限路況＆路線

大陸自主汽車品牌「小鵬P7+開啟預售」！AI智駕科技不限路況＆路線

MINI「JCW高性能燃油車型」登場！馬力上看231匹　敞篷版同步提供

MINI「JCW高性能燃油車型」登場！馬力上看231匹　敞篷版同步提供

美規新年式Mach-E升級還降價！改採排檔撥桿、中階車型增通風椅

美規新年式Mach-E升級還降價！改採排檔撥桿、中階車型增通風椅

讀者迴響

熱門文章

149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用

149.8萬起！福特「大改款旅行家」上市　載人送貨福祉露營都好用

Mazda休旅「搭TOYOTA油電」推新年式！油耗16.2km／L折合新台幣109萬

Mazda休旅「搭TOYOTA油電」推新年式！油耗16.2km／L折合新台幣109萬

新年式TOYOTA RAV4北美亮相！越野特仕車超帥　第6代大改款再等等

新年式TOYOTA RAV4北美亮相！越野特仕車超帥　第6代大改款再等等

TOYOTA「豪華8人座MPV、Hilux休旅」日本無預警停售！台灣影響未明

TOYOTA「豪華8人座MPV、Hilux休旅」日本無預警停售！台灣影響未明

「新一代福斯Tiguan休旅」台灣開始測試！外觀內裝大換新明年見

「新一代福斯Tiguan休旅」台灣開始測試！外觀內裝大換新明年見

大陸自主汽車品牌「小鵬P7+開啟預售」！AI智駕科技不限路況＆路線

大陸自主汽車品牌「小鵬P7+開啟預售」！AI智駕科技不限路況＆路線

「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型空間比CR-V更大、更霸氣

「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型空間比CR-V更大、更霸氣

台灣「改款Kia進口小車」未見60萬有找！保發中心暴雷動力售價

台灣「改款Kia進口小車」未見60萬有找！保發中心暴雷動力售價

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366