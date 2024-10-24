速霸陸推出「BRZ珍珠紫特仕版」　美規限量500台、手排獨享

▲北美速霸陸推出BRZ Series.Purple特仕版，限量500台、並升級一些STI部品，僅限手排車型。（圖／翻攝自Subaru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美速霸陸（Subaru）推出一款BRZ Series.Purple特仕版，不僅升級一些STI部品，同時也有專屬Galaxy Purple Pearl銀河珍珠紫車色塗裝，限量生產500台，並僅限手排車型獨享。

▲該塗裝為Galaxy Purple Pearl銀河珍珠紫。



這款BRZ Series.Purple特仕車除了專屬塗裝外，也搭配一組銀色緞面18吋輪圈與米其林Pilot Sport 4輪胎；車室則換上雙前座黑色Ultrasuede運動座椅，並有7吋數位儀表、8吋中控螢幕，方向盤、車門板、排檔座等處採灰色縫線，引擎啟動鈕則有STI徽飾。

▲特仕車也具有銀色緞面18吋輪圈、Ultrasuede運動座椅與STI短行程排檔桿。



動力則維持FA24 2.4升水平對臥4缸自然進氣引擎，並具有STI短行程排檔桿，具有最大馬力228匹／25.4公斤米扭力，原廠也為其增添引擎蓋下的V型拉桿，增添一些操控性。

目前新BRZ Series.Purple售價為36,615 美元，折合新台幣約117.4萬，比一般車型貴1,700美元（約新台幣5.5萬），不過考量到特殊性、稀有性，小貴一些似乎也很正常。

▲BRZ Series.Purple售價為36,615 美元，折合新台幣約117.4萬。