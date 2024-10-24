1780萬起！賓利「最強GT雙門跑車」登台　V8油電動力3.2秒破百

▲賓利全新第4代Continental GT Speed在台上市，售價自1,780萬起，也是品牌史上最強雙門跑車。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Bentley，以下同）



記者林鼎智／台北報導

賓利（Bentley）總代理永三汽車今（24）日在台發表全新第4代Continental GT Speed，新車不僅承襲21年輝煌歷史，更換上全新V8 PHEV插電式油電動力，成為品牌最強悍雙門跑車。

賓利Continental GT Speed售價：1,780萬起

賓利Continental GTC Speed售價：1,880萬起

▲新Continental GT Speed改為單側單燈設計，透過水平式燈眉帶來更多動感視覺。

新Continental GT Speed從單側雙燈改為單側單燈設計，且全新矩陣式頭燈具有120顆LED燈源，並透過水平式燈眉、下半部運動化光雕圖騰點綴，同時車尾也換上後行李廂擾流，搭配新款後保桿、排氣管造型，結合立體鑽石紋路的尾燈設計，在點亮時營造出熔岩流瀉的視覺。

▲車尾也換上後行李廂擾流，並換上後保桿、排氣管造型。



座艙則具有深色內裝套件，減少車內的鍍鉻元素，以深色電鍍門把、控制開關、按鈕與音響格柵搭呈現低調質感，並提供20向電調座椅，提供豐富客製化內容。

▲座艙則透過深色電鍍處理，展現更多低調奢華。



在告別W12引擎後，新Continental GT Speed搭載V8 Hybrid油電動力，以4.0升V8雙渦輪引擎、電動馬達、25.9kWh電池及8速雙離合變速箱組成，具有最大馬力782匹／6,000rpm、最大扭力102公斤米／2,000-4,000rpm，可在3.2秒完成靜止加速破百、並具有純電續航81公里表現。

新Continental GT Speed也採全新底盤設計，具有雙氣室氣壓彈簧與雙閥門阻尼系統，原廠也重新調校48V電子防傾桿、eLSD電子限滑差速器與扭力向量分配系統等，具有49:51前後車身配重。

▲Continental GT Speed搭載V8 Hybrid油電動力，以4.0升V8雙渦輪引擎、電動馬達、25.9kWh電池及8速雙離合變速箱組成，具有最大馬力782匹／102公斤米。

