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「第4代HONDA旗艦休旅」預告登場！外型空間比CR-V更大、更霸氣

▲原廠釋出新一代HONDA Passport原型車！預計11月發表。（圖／翻攝自HONDA）

▲原廠釋出新一代HONDA Passport原型車！預計11月發表。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

定位比CR-V更高、更霸氣的HONDA Passport，即將在今年推出第4代大改款，近來原廠藏不住這份喜悅，提前釋出測試中的新一代HONDA Passport原型車，也就在暗示全新改款的Passport即將發表！

▲原廠釋出新一代HONDA Passport原型車！預計11月發表。（圖／翻攝自HONDA）

▲全新改款HONDA Passport不僅威風，更具有不俗的四驅越野能力。

HONDA Passport是介於CR-V與Pilot之間的休旅產品，Passport車系起源1993年，後續於2002年停產，但有鑑全球吹起越野休旅熱潮，HONDA於2019年重新復活Passport推出第3代，歷經5年的銷售期，即將在今年派出第4代大改款！

全新改款的HONDA Passport導入家族Trailsport越野套件，兩側的C型燈組相當搶眼，並以粗壯的銀色飾條妝點，車頭下方還另有囂張的蜂巢水箱罩，結合防刮護板與顯眼的橘色拖車勾，展現十足的力量感！

▲原廠釋出新一代HONDA Passport原型車！預計11月發表。（圖／翻攝自HONDA）

▲原廠釋出新一代HONDA Passport原型車！預計11月發表。（圖／翻攝自HONDA）

▲新車配有全新開發的360度環景攝影。

換上18吋全新鋁圈，並搭配越野專月的全地形輪胎，原廠另強調新一代Passport具有TrailWatch 360度高清環景功能，透過車身四周多組攝影鏡頭，讓駕駛享受越野樂趣，能隨時觀察周圍路面狀況避開危險。

▲原廠釋出新一代HONDA Passport原型車！預計11月發表。（圖／翻攝自HONDA）

▲動力預計沿用3.5升V6引擎。

內裝配有大尺寸的多媒體螢幕，保留部分實體按鍵，搭上全新設計的方向盤，質感有感提升，後廂具有超大平整的寬敞空間。動力預計採用3.5升V6引擎，搭配10速變速箱與四驅系統。

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