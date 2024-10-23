Honda「3熱門車款」美、日發布大規模召修　燃油泵瑕疵恐漏油起火

▲北美Honda發布大規模召修，3款熱門車型Accord、Civic、CR-V都受影響。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美本田（Honda）發佈大規模召修，包括Accord、CR-V、Civic等熱門車款都在內，主要是高壓燃油泵瑕疵，恐造成燃油外洩、車輛起火等風險，受影響數量高達720,810輛。日本市場方面，Honda也針對ZR-V、Civic、Accord就同樣瑕疵進行召修，共計65,599輛。

據了解，北美本田召修2023-2024年Accord／Accord Hybrid、2023-2025年CR-V Hybrid、2025年Civic／Civic Hybrid，共達720,810輛。

▲此次瑕疵零件為日立生產的高壓燃油泵，恐出現裂痕使燃油外洩，日本市場也有召修資訊。



此次召修的主因是Hitachi（日立）高壓燃油泵，在製造瑕疵下恐導致電磁閥出現裂痕，並可能使燃油外洩、有起火風險。本田在去年2月收到第1起事件，後續共受理144件保固，所幸並沒有起火、或造成人員傷亡的情況。

對此，日立將重新設計高壓燃油泵，改良燃油泵尺寸、並透過電鍍電磁閥的方式優化，目前新燃油泵已用在9月出廠的新車上。

▲日本Honda也就同樣燃油泵瑕疵召修ZR-V、Accord、Civic等車型，共計65,599輛。