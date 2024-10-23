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Skoda推出「最強版本Fabia」　馬力提升40匹、限量100台！

▲影片來源：Skoda

記者林鼎智／綜合報導

為了紀念澳洲車手Jose Antonio Cohete在2021年、2023年於S-CER西班牙拉力超級錦標賽（Spanish Rally Super Championship）中贏得冠軍，Skoda原廠近日也推出Skoda Fabia Rally2，該車不僅限量生產100台，還具有ABT調教的引擎動力，是目前最強悍的Fibia車型。

▲Skoda Fabia Rally2 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda推出限量Fabia Rally2，具有ABT調校的引擎，也是目前最強悍的Fabia。（圖／翻攝自Skoda，以下同）

Fabia Rally2同樣搭載1.5升汽油渦輪引擎、7速DSG雙離合自手排變速箱、前輪驅動配置，不過在經過ABT Sportsline套件下，使最大馬力來到190匹／29.6公斤米扭力，比一般車型增加了40匹馬力／4.15公斤米扭力。

除了馬力更大外，Fabia Rally2也優化底盤、降低車高15mm，並且換上一套17吋黑色OZ Racing Superturismo WRC輪圈，搭配米其林Pilot Sport 5輪胎。

▲Skoda Fabia Rally2 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Fabia Rally2 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Fabia Rally2 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Fabia Rally2具有Mamba Green塗裝，並有17吋黑色OZ Racing Superturismo WRC輪圈，搭配米其林Pilot Sport 5輪胎。

儘管外觀上Fabia Rally2並沒有拉力賽車的寬體外觀套件，但也換上Mamba Green塗裝，該車色通常為RS車型的專屬車色、ABT銘牌，尾門則有Rally2和Cohete Suarez銘牌，與其他車型做區別。

內裝則以黑色內裝為主、具有運動化方向盤（含換檔撥片）、Rally2銘牌與限量編號。可惜Fabia Rally2限量100輛、並僅限西班牙市場獨享，同時Fabia Rally2也是目前最昂貴的版本，售價為30,900歐元，折合新台幣約107萬，首批交車將落在明年3月。

▲Skoda Fabia Rally2 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Fabia Rally2售價為30,900歐元，折合新台幣約107萬，首批交車將落在明年3月。

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