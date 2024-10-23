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保時捷「最速電動車」刷新單圈　橫跨3大洲、達成3賽道制霸紀錄

▲保時捷Taycan Turbo GT再刷新上海國際賽車場單圈紀錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Taycan Turbo GT with Weissach Package刷新上海國際賽車場單圈紀錄，達成橫跨3大洲、3知名賽道單圈最速紀錄。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼德國紐柏林北環賽道、美國加州Laguna Seca賽道創下單圈紀錄後，保時捷Taycan Turbo GT with Weissach Package（以下簡稱Taycan Turbo GT）再度於上海國際賽車場以2分11.28秒刷新紀錄，達成橫跨3大洲、3賽道最速紀錄。

Taycan Turbo GT由保時捷研發車手Lars Kern駕駛，當天賽道在飄著小雨的情況下使路面略微濕滑，為挑戰單圈紀錄增添不少難度，所幸在Taycan Turbo GT的優異性能與強大循跡表現下證明其實力。

▲保時捷Taycan Turbo GT再刷新上海國際賽車場單圈紀錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲保時捷Taycan Turbo GT再刷新上海國際賽車場單圈紀錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲該車由保時捷研發車手Lars Kern駕駛，最終於上海國際賽車場創下2分11.28秒最速單圈紀錄。

這輛打破上海國際賽車場最速單圈紀錄的Taycan Turbo GT具有防滾籠、賽車桶椅等，並選配了倍耐力P Zero Corsa性能跑胎。Taycan Turbo GT在後軸採用更高效的脈衝逆變器，以碳化矽為半導體材料，使短時間峰值功率可超過1,100匹馬力。

Taycan Turbo GT在碳纖維材質等輕量化工程下也比Taycan Turbo S輕了75公斤，搭配魏薩套件（Weissach Package）後更捨棄後座、實現更出色的馬力重量比；另外也標配GT專屬調校的PASM主動式懸載調整系統，可均勻進行車輪負載分配。

▲保時捷Taycan Turbo GT再刷新上海國際賽車場單圈紀錄。（圖／翻攝自Porsche）

▲Taycan Turbo GT短時間內輸出超過1,100匹馬力，搭配魏薩套件（Weissach Package）後也捨棄後座，另外也標配GT專屬調校的PASM主動式懸載調整系統，可均勻進行車輪負載分配。

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