美規新年式Mach-E升級還降價！改採排檔撥桿、中階車型增通風椅

▲美規新年式福特Mach-e升級還降價，新增3款車色、並以方向盤右側排檔撥桿取代旋鈕，售價自36,495美元起（折合新台幣約117萬）。（圖／翻攝自Ford，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美福特（Ford）推出新2025年式Mustang Mach-E野馬電動休旅，除了升級運動化外觀套件、BlueCruise 1.5自動變換車道功能、新熱泵外，售價還更便宜，比先前調降3,500美元（折合新台幣約11.2萬），自36,495美元起（折合新台幣約117萬）。

美規新Mach-E針對中階Premium車型提供新外觀套件，具有類似GT車型的前保桿、水箱護罩，並有新款19吋亮黑輪圈、黑色飾條與紅色Brembo前煞車卡鉗，車內則有不鏽鋼踏板組、鮮紅色縫線鋪陳，同時Premium車型還增添了雙前座通風座椅。

▲新年式Premium的外觀套件更向GT看齊，並採Brembo紅色前煞車卡鉗。



新年式Mach-E也換上新款排檔撥桿，位於方向盤右側，取代原本在中船處的排檔旋鈕。另外原廠也升級Mach-E的連接性，具有5G Wi-fi熱點、連網導航、車載應用程式等，並升級BlueCruise 1.5自動變換車道功能，讓駕駛輔助系統更便利。

美規新年式Mach-E也增添3款新車色（Desert Sand沙色、Velocity Blue Metallic金屬藍、Molten Magenta Metallic Tinted Clearcoat紅），並提供3款新輪圈樣式。

▲美規新年式Mach-E也改採換檔撥桿，並升級BlueCruise 1.5自動變換車道功能。