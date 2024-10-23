新年式TOYOTA RAV4北美亮相！越野特仕車超帥　第6代大改款再等等

▲北美推出新年式TOYOTA RAV4，霸氣Woodland Edition越野特仕車亮相。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

想要看到6代大改款RAV4還要再等等！北美近來釋出新年式改款TOYOTA RAV4，針對外觀、內裝小升級，並還有超帥又搶眼的Woodland Edition越野特仕車，鎖定喜愛戶外休閒的越野玩家！

▲外觀推出兩種新車色。

北美新年式提供2.0升汽油、2.5升油電、2.5升PHEV等3款動力，PHEV售價受未公布，汽油售價29,825～39,445美金，折合新台幣95～126萬；油電為32,835～41,130美金，折合新台幣105～132萬。新年式外觀增加冰藍與軍綠新車色，還能再搭配雙色黑色車頂。

▲油電越野特仕車擁有專屬配置，外觀另有車頂行李架、特仕車徽飾。

新年式推出的Woodland Edition越野特仕車最吸睛，僅提供2.5升油電配置，採用帥氣的軍綠色塗裝，並有專屬對比感強烈的18吋古銅色鋁圈，搭配全地形輪胎，讓越野款擁有更強的地形穿越能力，油電Woodland Edition售價36,045美金，折合新台幣115萬。

▲車內配備有專屬防水的踏墊與行李廂座墊。

車內也有不少貼心配置，配有Woodland Edition專屬設計的橡膠防水腳踏、行李廂座墊等。讓玩家於戶外享受越野樂趣時，清潔車內更方便、迅速。