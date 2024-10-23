▲改款新Kia Picanto預計11月登場！保發中心暴雷其中1款車型售價。（圖／翻攝自《財團法人保險事業發展中心》）

記者徐煜展／綜合報導

過去僅要56.5萬就能入手的Kia Picanto，預計於11月15日推出小改款，日前財團法人保險事業發展中心揭露其中1款車型與售價，重置價格為79萬，是否在暗示台灣小改款Kia Picanto售價將有上漲動作！

▲流出車型為79萬版本，採1.2升自然進氣。

舊款的Kia Picanto價格帶落在56.5～68.5萬區間，而保發中心揭露的車型售價為79萬，相較舊款有不小漲幅，而動力也同步曝光，採用1.2升自然進氣，預期繳出84匹馬力、12公斤米扭力。

目前僅曝光79萬的車型，以過去Kia Picanto在台灣佈局，相信仍會提供較入門、平價的選擇，79萬車型可能在正式發表時將有售價下修調整。日前經銷端曾有消息流出，屆時上市的新Kia Picanto將有3款車型可選，強調運動感的GT-line版本也不會缺席。

▲外觀、內裝整容更好看。

新Picanto針對外觀、內裝整容，外觀變得更動感、時尚，內裝從原本4.2吋指針儀表升級為8吋數位儀表，搭配8吋中控螢幕，並具有手機無線Apple Carplay／Android Auto功能、OTA遠端韌體更新等，同時全車7氣囊、並針對FCW前方預警碰撞系統增添行人／自行車／車輛偵測、導入BCA盲區防撞、RCCA後方來車輔助等功能。