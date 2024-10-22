KIA「新一代Picanto」確定11／5上市！有望成最便宜進口小車

▲KIA台灣森那美起亞確定新一代Picanto將在11月5日正式上市。（圖／翻攝自KIA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在日前實車被捕捉後，KIA台灣森那美起亞也在今（22）日宣布新一代KIA Picanto將在11月5日正式上市，目前官網也已悄悄上架Picanto預告頁面，有望使這款小車成為台灣市場最便宜進口車。

▲Picanto先前在台灣被捕捉到身影，同時官網也已經上架預告頁面。（圖／讀者提供、翻攝自KIA官網）



事實上，這次Picanto為二度小改款版本，在去年7月於海外上市。雖說是小改款，但Picanto的內、外觀變化幅度大，換上品牌最新的Opposites United設計語彙，一改過往可愛形象，透過垂直排列的分離式頭燈、大型下氣壩、橫貫式LED日行燈條提升視覺質感，並提供14-16吋輪圈，GT-Line車型則是16吋切削輪圈。

▲雖然是2度小改款，但透過全新設計語彙、配備升級，讓Picanto一改可愛形象，帶來全新視覺。



座艙方面，新Picanto也從原本4.2吋指針儀表升級為8吋數位儀表，搭配8吋中控螢幕，並具有手機無線Apple Carplay／Android Auto功能、OTA遠端韌體更新等，同時全車7氣囊、並針對FCW前方預警碰撞系統增添行人／自行車／車輛偵測、導入BCA盲區防撞、RCCA後方來車輔助等功能。

動力上，海外Picanto共有1.0升、1.2升自然進氣引擎，預料台灣將採1.2升、5速單離合自手排變速箱，最大馬力將維持84匹／12公斤米扭力表現，具有靈活、親民的排氣量稅賦級距優勢。

▲預料Picanto將採1.2升3缸自然進氣引擎、5速單離合自手排配置。