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Skoda小改款Octavia「預告10／23在台上市」！售價＆編成即將揭曉

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 (2024) 2 月稍早，VAG 集團旗下捷克品牌 Škoda 宣布正式推出全新第四代 Octavia 車系中期改款車型，以強化整體車系戰力，並於本月稍早先行提供媒體於國內進行試駕體驗後，如今終於將正式登台。Škoda Taiwan 今日 (10/21) 透過媒體邀約預告將於 2024 年 10 月 23 日正式在台發表全新第四代小改款 Octavia 車系，而導入之車型規格及建議售價則有待屆時原廠宣布。本站 7Car<小七車觀點> 將持續關注，並於發表後為各位讀者帶來最新消息，敬請關注。

外觀方面，全新 Škoda Octavia 作為中期改款車型，在車頭部分的變化較多，整體風格更加運動。最明顯的部位是換上全新的頭燈設計，官方稱其為第二代 LED 矩陣式頭燈，內部還加入 Crystallinium 材質，能透露出獨特的藍色色調。車頭的保險桿也發生變化，兩側通風孔部為更有立體感，同時加入全新的貫穿式氣壩的設計。車尾部分也將針對後保桿造型，以及 LED 尾燈的燈組排列進行調整。

另外由於車身套件的重新設計，因此車身長度增加了 9mm 達到 4,698mm，同時還會提供 3 種標準車色以及 7 種金屬車色供選擇，同時還增加全新的 16 吋銀色 Matar 輪圈、17 吋黑色 Slagard 輪圈、18 吋 Lerna 輪圈以及 RS 車型專用的 19 吋 Elias 輪圈。

內裝方面，海外規格之全新小改款 Octavia 全車系標配液晶螢幕，入門車型也會擁有 10 吋儀錶板以及 10 吋觸控螢幕，高階車型則升級 13 吋螢幕，內含 Laura 語音助理以及 ChatGPT AI。同時車內還提供 15W 無線充電以及 45W USB-C 充電孔。而全新的免持鑰匙系統，只要車主車身攜帶鑰匙，在接近或離開車輛 1.5 米以內的距離時，車輛會自動解鎖或鎖定車輛。另外根據車型等級的不同，小改款 Octavia 全車系總計有多達 9 種內裝搭配，官方強調新款車型應用更多的可持續材質，前排座椅還通過 AGR 認證，側邊還有專屬的認證刺繡。

動力方面，全新小改款 Octavia 車系取消 1.0 TIS 三缸動力，標準車型僅提供 1.5 TSI 及 2.0 TSI，其中 1.5 TSI 擁有兩種輸出，分別為 85kW (115hp)、110kW (150hp)，峰值扭力分別為 220Nm和 250Nm，這具引擎還擁有汽缸歇止技術，並有 48V mHeV 的版本，傳動系統搭配 6 速手排或 7 速雙離合器變速箱。而國內將導入何種動力輸出規格，目前尚未得知，有待屆時原廠公布。

至於 2.0TSI 引擎主要提供 4x4 和 RS 車型。4x4 車型的 2.0TSI 引擎最大功率為150kW (204hp)，峰值扭力為 320Nm。 RS 車型最大功率為 195kW (265hp)，峰值扭力為 370Nm，較以往提升 20hp。

談及 Škoda Octavia 歷史，最早可追溯至 1959 年至 1971 年間，由 AZNP 所生產的初代車型，當時取代了 1000 MB。停產多年後，於 1991 年選擇加入 Volkswagen 集團的 Škoda 便於 1996 年時重拾了 Octavia 之名，推出後憑藉著優異的品質與低廉的售價，馬上在歐洲市場打響知名度。Škoda Octavia 迄今發展出 4 個世代，累積銷量突破 750 萬輛，成為該廠最暢銷的車款，亦於今年正式屆滿 65 週年。本站 7Car<小七車觀點於本月稍早時有受 Škoda Taiwan 之邀約針對全新第四代小改款 Octavia Combi RS 性能旅行車型進行一日試駕體驗，若對此有興趣之讀者，可於上市之前先行觀看本站詳細的試駕報導[請按此參閱]

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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