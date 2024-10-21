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9月全球「電動車、PHEV油電車」狂賣170萬輛！大陸連2個月破百萬

▲台灣新特斯拉Model 3 Performance最快交車時程曝光。（圖／翻攝自特斯拉）

▲9月全球電動車、PHEV油電車銷量再創新高，共賣出170萬輛，較先前成長30.5%。（圖／翻攝自特斯拉）

記者林鼎智／綜合報導

雖然電動車需求略微放緩，不過根據《Rho Motion》統計顯示，今年9月全球電動車、PHEV插電式油電車共賣出170萬輛，較上個月成長30.5%，並且連續第2個月突破100萬輛，而截至今年1-9月止，全球電動化新車銷量已達1,150萬輛。

據統計，在9月全球電動車、PHEV插電式油電車的170萬輛新車中，大陸市場就佔了110萬輛，當地銷售也暴增47.9%，也讓9月成為大陸市場連續第2個月電動化車輛突破100萬輛大關的紀錄。

▲2025 BYD Seal海豹電動車。（圖／翻攝自BYD）

▲其中，大陸市場就佔110萬輛，暴風成長47.9%創歷史新高，也讓9月創下大陸市場連續第2個月電動化車輛突破100萬輛大關的紀錄。（圖／翻攝自BYD）

相較於大陸的暴風式成長，北美市場則在9月成長4.3%（約15萬輛）、歐洲成長4.2%（約30萬輛），其中歐洲市場中成長最多的是英國（24%），其他像是義大利、德國也有小幅增加。Rho Motion分析師表示，雖然電動車受到不少疑慮，但全球運輸工具電動化的趨勢是不可避免的，並對未來電動化車輛前景持續看好。

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關鍵字：汽車電動油電PHEV插電視BEV電動化全球銷量大陸北美歐洲

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