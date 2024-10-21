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Nissan March傳以電動車重新復活！圓潤身形、百萬內售價2026年見

▲入門電動車預告 。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissa曾在3月品牌戰略中釋出一輛小型電動車預告，該車很可能就是重新復活的March。（圖／翻攝自Nissan）

記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）入門小車March於2022年日本停產，不過最近也傳出原廠打算重新復活March，並以電動車的身份重生，預計最快在2026年第4季上市。

日本Nissan在今年3月曾公布品牌戰略計畫，其中就包括一輛小型入門車款，日媒《BestCar》預測該車很可能就是March的後繼車型，將以電動車的方式重返市場。據了解，新一代March可填補Sakura與Leaf之間的空缺，成為Nissan旗下第4款電動車。

▲Renault 5 。（圖／翻攝自Renault）

▲Renault 5 。（圖／翻攝自Renault）

▲Renault 5 。（圖／翻攝自Renault）

▲重新復活的Nissan March可能與Renault 5共用平台、零件，最大續航力可達400公里。（圖／翻攝自Renault）

從原廠釋出的預告圖，可見這款新入門電動車有著大型圓形頭燈，乍看下頗有MINI韻味，不過相較於雷諾5的銳利造型，重生後的March則顯得圓潤許多。

新March有望與雷諾5共用CMF-B平台、零件，後者在今年2月發表，車長不到4米（3,920mm）、軸距2,540mm，採單馬達前驅配置，電池則提供40kWh、52kWh容量，WLTP最大續航力可達400公里。新March也會維持親民售價，以雷諾5為參考，法國售價為25,000歐元，折合新台幣約86.9萬。

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關鍵字：汽車電動車Nissan日產March雷諾5預告入門小型CMF-B續航

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